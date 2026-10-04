Endrick na wylocie z Realu? Gigant Serie A ruszył po Brazylijczyka

Endrick może w styczniu ponownie zmienić barwy klubowe. Jak informuje portal Fichajes.net, AC Milan przygotował ofertę wypożyczenia Brazylijczyka z Realu Madryt.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Real Madryt może stracić cierpliwość

Endrick znalazł się w trudnym położeniu w ekipie z Estadio Santiago Bernabeu. 20-letni napastnik rozegrał w tym sezonie zaledwie cztery minuty, dlatego coraz bardziej realny staje się scenariusz kolejnego wypożyczenia. AC Milan chce wykorzystać tę sytuację i ponownie spróbować sprowadzić Brazylijczyka.

Przedstawiciel Serie A rozważa ruch, który nie zakłada definitywnego transferu. Fichajes.net przekazuje, że Milan jest zainteresowany wypożyczeniem Endricka do końca sezonu, bez opcji wykupu. Taka formuła odpowiadałaby również Realowi Madryt, który nie zamierza rezygnować z kontroli nad zawodnikiem mającym kontrakt do czerwca 2030 roku.

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Endrick ma już doświadczenie z gry poza Madrytem. Podczas wypożyczenia do Olympique Lyon wystąpił w 21 spotkaniach, zdobywając osiem bramek i dokładając osiem asyst. Ogólnie w Realu nie zdołał jednak wywalczyć regularnej pozycji, a konkurencja w ofensywie mocno ogranicza jego możliwości.

Brazylijczyk nie jest zawodnikiem, o którego walczy tylko Milan. Endrickiem interesuje się również Roma, która miała już kontaktować się z jego otoczeniem. Jeśli sytuacja napastnika się nie poprawi, zimowe okno może przynieść kolejną walkę włoskich klubów o jego wypożyczenie.

24-krotny reprezentant Brazylii trafił do ekipy z La Liga w lipcu 2024 roku. Endrick dołączył do Realu z Palmeiras za ponad 47 milionów euro.