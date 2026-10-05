Urban ma postawić na sprawdzone rozwiązania. Tak Polska może zagrać z Bośnią

Reprezentacja Polski według Tomasza Włodarczyka z Meczyków ma już niemal gotowy skład na Bośnię. Jan Urban ma prawdopodobnie tylko jeden znak zapytania przed startem rywalizacji

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jan Urban

Jan Urban nie będzie kombinował

Reprezentacja Polski w poniedziałek pożegna październikowe zgrupowanie wyjazdowym spotkaniem z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po bezbramkowym remisie z tym rywalem oraz porażce 1:3 ze Szwecją odpowiedzieli efektownym zwycięstwem 6:0 nad Rumunią. Teraz chcą pójść za ciosem.

Jan Urban nie zamierza jednak przewracać wyjściowej jedenastki do góry nogami. Wszystko wskazuje na to, że selekcjoner pozostanie przy ustawieniu 4-4-2, a zdecydowana większość zawodników ponownie wybiegnie na murawę od pierwszej minuty. Jedyna pewna zmiana wynika z zawieszenia Roberta Lewandowskiego.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto go zastąpi? Selekcjoner podczas konferencji prasowej dał do zrozumienia, że tym razem szansę otrzyma Mateusz Żukowski. Urban inaczej postrzega natomiast Karola Świderskiego, którego widzi przede wszystkim jako zawodnika mogącego występować za napastnikiem. Właśnie ta pozycja pozostaje największą niewiadomą.

Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków na pozostałych pozycjach nie powinno dojść do zmian. Ostateczna decyzja Urbana zapadnie przed pierwszym gwizdkiem. Rywalizacja na obiekcie w Zenicy zacznie się o godzinie 20:45.

Prognozowany skład Polski: Marcin Bułka – Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski – Sebastian Szymański, Wiktor Nowak, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Karol Świderski/Marcel Reguła – Mateusz Żukowski.