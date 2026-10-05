Jorge Jesus nie chce dłużej czekać. Tego chce od Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo może wrócić do reprezentacji Portugalii. Jak informuje "A Bola", trener Jorge Jesus zamierza powołać 41-letniego napastnika na listopadowe mecze kadry.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Jorge Jesus podjął decyzję w sprawie Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo nie znalazł się ostatnio w składzie reprezentacji Portugalii na mecz z Norwegią, ale sytuacja może się szybko zmienić. Według informacji „A Bola” selekjoner Jorge Jesus nie chce dopuścić do dalszego zaogniania sytuacji i planuje ponownie skorzystać z usług doświadczonego napastnika.

Trener miał już podjąć decyzję dotyczącą najbliższego zgrupowania. Cristiano Ronaldo ma otrzymać powołanie na listopadowe spotkania Portugalii. W tym czasie jego reprezentacja zmierzy się najpierw u siebie z Danią, a następnie uda się na wyjazdowe starcie z Walią.

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Portugalczycy są obecnie w bardzo dobrej sytuacji. Po zwycięstwie nad Norwegią (2:1) zgromadzili 12 punktów, wygrywając wszystkie cztery dotychczasowe mecze w swojej grupie. Rezultat ten pozwolił reprezentacji Portugalii zrobić kolejny krok w kierunku awansu do fazy play-off Ligi Narodów.

Sam Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie nie był jednak podstawowym wyborem. 41-latek zagrał w wygranym 1:0 spotkaniu z Walią, natomiast wcześniejszy mecz z Norwegią rozpoczął na ławce rezerwowych. Mimo tego Jorge Jesus ma być zdecydowany, aby ponownie włączyć kapitana do kadry.

Cristiano Ronaldo jak na razie rozegrał 234 mecze w drużynie narodowej. Zdobył w nich 146 bramek.. Zawodnik aktualnie broni barw Al-Nassr, z którym ma kontrakt ważny do końca czerwca 2027 roku.