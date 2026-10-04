Barcelona podjęła decyzję. Pajor wygasa kontrakt

Ewa Pajor gra w FC Barcelonie od lipca 2024 roku. Jej kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Marc Vives w rozmowie z dziennikiem Sport przyznał, że nowa umowa dla reprezentantki Polski to dla nich priorytet.

SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

FC Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Ewą Pajor

Ewa Pajor to nie tylko najlepsza polska piłkarka, ale również jedna z gwiazd FC Barcelony. Napastniczka dołączyła do katalońskiego zespołu latem 2024 roku, odchodząc po wielu latach z VfL Wolfsburg. 29-latka z miejsca stała się kluczową zawodniczką hiszpańskiego giganta. Z nią w składzie Barca Femeni wygrała nie tylko dwukrotnie mistrzostwo kraju, ale także krajowe puchary oraz najważniejsze trofeum, czyli Ligę Mistrzyń.

Ostatnio z Barceloną pożegnała się m.in. Alexia Putellas i Mapi Leon. Do niedawna można było zastanawiać się, jaka przyszłość czeka Ewę Pajor. Kontrakt polskiej piłkarki obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Marc Vives w rozmowie z dziennikiem Sport wszystko wyjaśnił.

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Dyrektor sportowy żeńskiego zespołu Barcelony wprost zakomunikował, że przedłużenie kontraktu z Pajor to dla nich priorytet. Nowe umowy mają podpisać również Patri Guijarro i Esmee Brugts. „Negocjacje kontraktowe ze wszystkimi piłkarkami są na etapie, na którym powinny być. To wymaga czasu. Nie jestem w stanie podać dokładnych terminów, ale prędzej czy później przedłużymy umowy z kluczowymi zawodniczkami tego projektu” – powiedział.

W tym sezonie Ewa Pajor ma na swoim koncie już 7 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzeliła 4 bramki i zanotowała 7 asyst. Warto dodać, że Polka znalazła się wśród nominowanych do Złotej Piłki. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 26 października.