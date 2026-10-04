Barcelona podjęła decyzję. Pajor wygasa kontrakt

11:31, 4. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Ewa Pajor gra w FC Barcelonie od lipca 2024 roku. Jej kontrakt wygasa latem przyszłego roku. Marc Vives w rozmowie z dziennikiem Sport przyznał, że nowa umowa dla reprezentantki Polski to dla nich priorytet.

Ewa Pajor
Obserwuj nas w
SPP Sport Press Photo/ Alamy Na zdjęciu: Ewa Pajor

FC Barcelona chce przedłużyć kontrakt z Ewą Pajor

Ewa Pajor to nie tylko najlepsza polska piłkarka, ale również jedna z gwiazd FC Barcelony. Napastniczka dołączyła do katalońskiego zespołu latem 2024 roku, odchodząc po wielu latach z VfL Wolfsburg. 29-latka z miejsca stała się kluczową zawodniczką hiszpańskiego giganta. Z nią w składzie Barca Femeni wygrała nie tylko dwukrotnie mistrzostwo kraju, ale także krajowe puchary oraz najważniejsze trofeum, czyli Ligę Mistrzyń.

Ostatnio z Barceloną pożegnała się m.in. Alexia Putellas i Mapi Leon. Do niedawna można było zastanawiać się, jaka przyszłość czeka Ewę Pajor. Kontrakt polskiej piłkarki obowiązuje tylko do końca czerwca przyszłego roku. Marc Vives w rozmowie z dziennikiem Sport wszystko wyjaśnił.

Promocja: 400 zł za wygraną Hiszpanii w meczu z Czechami. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dyrektor sportowy żeńskiego zespołu Barcelony wprost zakomunikował, że przedłużenie kontraktu z Pajor to dla nich priorytet. Nowe umowy mają podpisać również Patri Guijarro i Esmee Brugts. „Negocjacje kontraktowe ze wszystkimi piłkarkami są na etapie, na którym powinny być. To wymaga czasu. Nie jestem w stanie podać dokładnych terminów, ale prędzej czy później przedłużymy umowy z kluczowymi zawodniczkami tego projektu” – powiedział.

W tym sezonie Ewa Pajor ma na swoim koncie już 7 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzeliła 4 bramki i zanotowała 7 asyst. Warto dodać, że Polka znalazła się wśród nominowanych do Złotej Piłki. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 26 października.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości