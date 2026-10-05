Wokół Viniciusa zrobiło się gorąco. Mourinho reaguje

Jose Mourinho nie chce dokładać presji Viniciusowi Juniorowi. The Touchline, powołując się na informacje dziennika "AS", przekazało, że trener wciąż mocno wierzy w Brazylijczyka.

fot. Agencia LOF / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho ma plan na Viniciusa

Jose Mourinho nie widzi powodów, aby mówić o jakimkolwiek „problemie Viniciusa Juniora” w Realu Madryt. Portugalczyk ma być przekonany, że skrzydłowy pozostaje jednym z najważniejszych elementów jego sportowej koncepcji. Nawet w obliczu pytań dotyczących dyspozycji Brazylijczyka szkoleniowiec nie zamierza zmieniać swojego podejścia.

The Touchline powołujący się na informacje przekazane przez internetowe wydanie dziennika „AS” podaje, że Mourinho darzy 26-latka dużym zaufaniem. Trener ma wierzyć, że Vinicius Junior jest w stanie ponownie wejść na najwyższy poziom i regularnie prezentować formę, która uczyniła go jedną z największych gwiazd zespołu.

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W ostatnim czasie wokół Brazylijczyka pojawiły się jednak pytania. Wahania dyspozycji oraz oczekiwania związane z jego statusem sprawiają, że zawodnik znajduje się pod szczególną obserwacją. Mourinho nie chce jednak, aby zewnętrzna presja wpłynęła na jego podopiecznego. Zamiast tego zamierza zapewnić mu możliwie stabilne warunki do odzyskania najlepszej dyspozycji.

🚨 𝗡𝗘𝗪: For José Mourinho, there is NO “Vinicius case”.



Mourinho FULLY trusts Vinicius and sees him as a fundamental part of his project. He loves the player and is CONVINCED that Vinicius will deliver.



— @diarioas pic.twitter.com/NmelZgmumC — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 4, 2026

Dla portugalskiego szkoleniowca Vinicius pozostaje fundamentalną postacią projektu. Mourinho ma być zdecydowany, aby utrzymać jego wiodącą rolę w drużynie i jednocześnie odsunąć na dalszy plan dyskusje dotyczące rzekomego kryzysu. Wszystko wskazuje zatem na to, że Brazylijczyk nadal będzie otrzymywał od trenera pełne wsparcie.