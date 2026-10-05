Real Madryt chce gwiazdę Bayernu. Liverpool również czeka na ruch

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Michael Olise na celowniku Realu i Liverpoolu

Michael Olise pozostaje jednym z najbardziej interesujących nazwisk na transferowym rynku. 24-letni skrzydłowy ma umowę z Bayernem Monachium do czerwca 2029 roku, ale jego przyszłość w stolicy Bawarii wciąż może dostarczyć sporo emocji. Real Madryt oraz Liverpool uważnie przyglądają się rozwojowi sytuacji.

Bawarczycy chcą co prawda zabezpieczyć się przed zakusami gigantów. Według wieści z Niemiec klub pracuje nad przedłużeniem kontraktu Olise’a aż do 2032 roku. Bawarczycy są gotowi znacząco poprawić jego warunki finansowe, lecz przedstawiciele zawodnika oczekują również wpisania do umowy klauzuli odstępnego.

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To właśnie ten punkt może mieć kluczowe znaczenie dla dalszych wydarzeń. Obecny kontrakt Francuza nie zawiera takiego zapisu, dzięki czemu Bayern zachowuje pełną kontrolę nad jego sytuacją. Potencjalna nowa klauzula miałaby natomiast otworzyć drogę do transferu, a według pojawiających się informacji jej wartość mogłaby wynieść mniej więcej 200 milionów euro.

Fichajes.net przypomina, że Real Madryt już wcześniej interesował się Olise. Chociaż klub publicznie zaprzeczał kontaktom z piłkarzem i jego otoczeniem. Liverpool również od dłuższego czasu monitoruje Francuza, który przed przeprowadzką do Niemiec występował w Crystal Palace. Bayern zapłacił za niego w 2024 roku blisko 60 milionów euro i obecnie nie zamierza łatwo oddawać swojej gwiazdy.