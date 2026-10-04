Ważny zwrot w sprawie Ronaldo. Portugalia nie robi tego, o czym pisano

Reprezentacja Portugalii nie prowadzi obecnie rozmów z Cristiano Ronaldo w sprawie pożegnalnego meczu. Jak informuje "Record", wcześniejsze doniesienia nie znajdują potwierdzenia.

fot. ZUMA Press, Inc / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Portugalia podjęła decyzję w sprawie Cristiano Ronaldo

Reprezentacja Portugalii wciąż nie podjęła decyzji dotyczącej dalszej przyszłości Cristiano Ronaldo w kadrze. Według informacji internetowego wydania dziennika „Record” federacja nie negocjuje z kapitanem organizacji specjalnego spotkania, które miałoby być pożegnaniem napastnika z drużyną narodową.

W ostatnich dniach pojawiały się informacje sugerujące, że Portugalski Związek Piłki Nożnej chce przygotować dla Cristiano Ronaldo wyjątkowe pożegnanie. Na ten moment nie ma jednak rozmów w tej sprawie. Federacja ma przede wszystkim liczyć na poprawę relacji z zawodnikiem i jego ewentualny powrót do reprezentacji.

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Niepewność wzrosła po ostatnich wydarzeniach wokół kadry. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie przed spotkaniem Ligi Narodów z Danią. Chociaż selekcjoner Jorge Jesus zapewniał, że nie doszło do konfliktu interesów. Portugalczyk nie wystąpił w wygranym przez jego zespół meczu 3:2.

Według portugalskich mediów przyszłość Cristiano Ronaldo w reprezentacji stoi pod znakiem zapytania. Pojawiły się nawet informacje o możliwym zakończeniu przez niego kariery na arenie międzynarodowej oraz spotkaniu pojednawczym z Jesusem. Jak podaje źródło, kluczowe decyzje mają jednak zapaść dopiero po meczu Portugalii z Norwegią w czwartej kolejce Ligi Narodów.