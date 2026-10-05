PSG rusza po obrońcę Barcelony. Enrique już zdecydował

Paris Saint-Germain już rozgląda się za wzmocnieniem lewej strony. Według informacji przekazanych przez serwis Foot01.com Luis Enrique celuje w transfer z udziałem Alexa Balde.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Luis Enrique wskazał nowy cel PSG

Paris Saint-Germain już rozgląda się za wzmocnieniem lewej strony. Według informacji przekazanych przez serwis Foot01.com Luis Enrique celuje w transfer z udziałem Alexa Balde.

Paris Saint-Germain może bardzo szybko zmienić plany dotyczące obsady lewej obrony. Lucas Digne trafił do zespołu latem z Aston Villi, ale jego początek w ekipie z Parc des Princes nie przekonał Luisa Enrique. Francuz nie zdołał wywalczyć sobie mocnej pozycji w drużynie i na tym etapie sezonu spędził na boisku zaledwie 104 minuty.

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Foot01.com przekazuje, że trener giganta Ligue 1 nie zamierza długo czekać na poprawę sytuacji. Luis Enrique ma oczekiwać od swoich zawodników określonego poziomu i nie zamierza robić wyjątków dla nowych nabytków. Digne, który miał wzmocnić lewą stronę PSG, znalazł się zatem pod sporą presją.

Według francuskich wieści szkoleniowiec Paryżan miał już przekazać Luisowi Camposowi konkretne polecenie. Dyrektor sportowy Paris Saint-Germain powinien rozpocząć działania w sprawie Alexa Balde. Lewy obrońca Barcelony ma być postrzegany jako zawodnik, który mógłby rozwiązać problem na tej pozycji i jednocześnie pasować do oczekiwań trenera.

Sytuacja Balde w Barcelonie również jest interesująca. 22-letni wychowanek klubu w sezonie 2026/27 zaliczył dotąd zaledwie 12 minut w La Liga. Według źródła kataloński klub jest gotowy rozważyć jego sprzedaż, jeśli na stole pojawi się oferta opiewająca na około 40 milionów euro. PSG może zatem dostać realną szansę na przeprowadzenie transferu już w styczniu.