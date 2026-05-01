Barcelona szuka zmiennika dla Joana Garcii. Nastąpił zwrot akcji ws. transferu

PressFocus Na zdjęciu: Joan Garcia

Alex Remiro nie dla Barcelony?

Barcelona monitoruje sytuację Alexa Remiro. Umowa bramkarza z Realem Sociedad wygasa w 2027 roku. To sprawia, że pozyskanie Hiszpana mogłoby być tańsze. Blaugrana mogłaby spróbować sprowadzić go teraz za mniejszą kwotę lub poczekać do końca kolejnego sezonu, żeby pozyskać go za darmo.

Mimo to ekipa z San Sebastian nie zamierza bezczynnie przyglądać się działaniom rywali. Władze baskijskiego klubu już teraz pracują nad nowym kontraktem dla 31-latka. Chcą przedłużyć współpracę o co najmniej dwa lata, aby uniknąć ryzyka straty gwiazdy za darmo.

Według źródła w umowie bramkarza znajduje się ciekawy zapis dotyczący wykupu. Latem klauzula odejścia Hiszpana spadnie z 50 milionów euro do zaledwie 12 milionów euro. Duma Katalonii mogłaby pozyskać więc zmiennika dla Joana Garcii za niewielką kwotę.

Sam golkiper na razie zachowuje spokój. Bramkarz czuje się szczęśliwy w obecnym miejscu, choć zdaje sobie sprawę z zainteresowania ze strony ekipy Hansiego Flicka. Podobno poprosił o około cztery tygodnie na przemyślenie swojej sportowej przyszłości. Teraz chce się skupić wyłącznie na dobrym zakończeniu sezonu oraz nadchodzącym mundialu.

