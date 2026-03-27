Barcelona chce nowego bramkarza. Padł konkretny termin transferu

Alex Remiro w kręgu zainteresowań Barcelony

FC Barcelona ściągnęła Joana Garcię z Espanyolu za 25 milionów euro w 2025 roku. 24-letni Hiszpan szybko wskoczył między słupki i stał się jednym z liderów drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka. Rezerwowym bramkarzem pozostaje Wojciech Szczęsny, który w razie potrzeby wchodzi do bramki Katalończyków.

Kilka dni temu pojawiły się doniesienia, że Deco spotkał się z agentami Alexa Remiro z Realu Sociedad. Początkowo sugerowano, że Barcelona mogłaby spróbować zakontraktować Remiro wcześniej, mimo że jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2027 roku. W takim przypadku transfer wiązałby się z opłatą szacowaną na około 15 milionów euro. Ze względu na sytuację finansową klubu oraz inne priorytety transferowe szybkie sfinalizowanie transferu byłoby trudne.

Jak donosi „Marca”, Barcelona poważnie rozważa zakontraktowanie Remiro dopiero po wygaśnięciu jego kontraktu. Po sezonie 2026/2027 Hiszpan będzie dostępny na zasadzie wolnego transferu. Deco dąży do tego, by w przyszłości w składzie Barcelony znalazło się dwóch bramkarzy najwyższej klasy.

W trwającym sezonie Remiro rozegrał 31 meczów we wszystkich rozgrywkach i od kilku sezonów prezentuje solidny poziom. W swojej karierze Remiro był związany m.in. z Hueską, Athletikiem Bilbao czy Levante UD. 31-latek w marcu 2024 roku zdołał też zadebiutować w hiszpańskiej kadrze, w której uzbierał dwa występy.