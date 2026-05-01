Man United planuje transfer. Reprezentant Senegalu na radarze

Manchester United rozgląda się na rynku za lewym obrońcą. Jak donosi "The Guardian", El Hadji Malick Diouf z West Hamu znajduje się na liście życzeń klubu z Old Trafford.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United jest o krok od zapewnienia sobie udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Czerwone Diabły pod wodzą Michaela Carricka zajmują obecnie trzecie miejsce w tabeli Premier League. W klubowych gabinetach już teraz rozpoczynają przygotowania do letniego okna transferowego.

Priorytetem klubu z Old Trafford jest wzmocnienie kadry, szczególnie w kontekście gry na kilku frontach w przyszłym sezonie. Choć główny nacisk kładziony jest na środek pola, działacze analizują także opcje w defensywie. Jednym z zawodników, który znalazł się na radarze klubu, jest El Hadji Malick Diouf z West Ham United.

Jak informuje „The Guardian”, 21-letni reprezentant Senegalu wzbudził zainteresowanie Manchesteru United, który chce zwiększyć konkurencję na lewej stronie defensywy. Obecnie podstawowym wyborem na tej pozycji pozostaje Luke Shaw. Diouf trafił do Młotów latem ubiegłego roku ze Slavii Praga za 22 miliony euro.

W bieżących rozgrywkach Senegalczyk rozegrał 30 spotkań, w których zanotował pięć asyst, Sam zawodnik może być zainteresowany przeprowadzką na Old Trafford. Gra dla jednego z największych klubów w Anglii oraz możliwość regularnych występów w Lidze Mistrzów stanowiłyby dla niego znaczący krok naprzód w karierze. Kontrakt Senegalczyka w West Hamie obowiązuje do czerwca 2030 roku.