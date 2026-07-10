Widzew Łódź potwierdził kolejny letni transfer! Tym razem obrońca

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Widzew ma nowego defensora, oficjalnie

Widzew Łódź tego lata dość spokojnie podchodzi do transferów. Przede wszystkim udało im się już jakiś czas temu sprowadzić Karola Świderskiego, a to zabezpiecza – jak się wydaje – pozycję napastnika na najbliższą kampanię. Wiadomo jednak, że potrzeb jest znacznie więcej. Dlatego też klub działa dalej, choć tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich okienek, nie ma wielkich zakupów.

Oficjalnie poinformowano o drugim letnim wzmocnieniu. Nowym piłkarze drużyny z Serca Łodzi został Mario Garcia. 22-letni Hiszpan występujący na pozycji lewego obrońcy ostatni czas spędził w barwach Racingu Santander, z którym awansował do La Liga. Jego umowa w Łodzi obowiązuje do czerwca 2029 roku z opcją przedłużenia na kolejny sezon.

– Cieszymy się, że dołączył do nas zawodnik perspektywiczny, ale już ograny w mocnej lidze. Tym ruchem zabezpieczyliśmy najbardziej newralgiczną pozycję w naszym składzie, czyli lewą obronę. Wierzę, że Mario da nam dużo radości na boisku – powiedział dyrektor sportowy Widzewa Łódź, Artur Płatek, w rozmowie z mediami klubowymi.

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Mario Garcia w minionym sezonie rozegrał w sumie 24 mecze, w których zanotował dwie asysty. Łącznie na poziomie La Liga 2 wystąpił prawie 80 razy. W tym czasie czterokrotnie wpisywał się na listę strzelców oraz dwukrotnie notował ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-latka z Hiszpanii na 900 tysięcy euro.

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