Co dalej z Mendym, Szalaim i Koutrisem? Mamy najnowsze informacje ze Szczecina!

Pogoń Szczecin zakończyła ligowe zmagania remisem z GKS Katowice. Teraz czas na działaczy, którzy muszą podjąć decyzję co z kilkoma piłkarzami. Goal.pl sprawdził jaka przyszłość czeka m.in Attilę Szalaiego i Benjamina Mendiego.

Czas na kluczowe decyzje

Pogoń Szczecin wpadała w tym sezonie w różne boiskowe tarapaty, ale ostatecznie udało się wyjść z problemów na tyle, aby utrzymać Ekstraklasę. Sezon zakończył się więc (w miarę) pozytywnie, a teraz czas na kluczowe decyzje co do kadry.

Klub informował już wcześniej o kilku przedłużeniach, ale kilka kolejnych kwestii wciąż jest otwartych. Goal.pl zajrzał więc za kulisy, aby sprawdzić jak się mają sprawy w przypadku najważniejszych piłkarzy.

Na początek Attila Szalai. Sprowadzenie Węgra było hitem transferowym, ale to tylko wypożyczenie, bo Szalai jest zawodnikiem niemieckiego Hoffenheim. Z naszych informacji wynika, że Pogoń zrobi wszystko, aby Węgier został w Szczecinie.

Węgier ma być wykupiony

Klub pracuje nad wykupieniem Węgra z niemieckiego klubu (ma tam umowę do lata 2027 roku) i chce mu zaproponować nowy, trzyletni kontrakt. Szalai zbiera bardzo wysokie oceny u wszystkich związanych z Pogonią. I za grę na boisku, i za niezwykle pozytywny charakter. Szybko stał się jednym z liderów i mentorów dla młodszych piłkarzy, na których ma bardzo pozytywny wpływ.

Zresztą, o tym jakim człowiekiem jest Węgier mieliśmy okazję sami się przekonać, przeprowadzając z nim wywiad zaraz po jego przyjściu do Pogoni.

Szalai też czuje się w Szczecinie bardzo dobrze. Obie strony mają więc dążyć do tego, aby współpraca była kontynuowana.

Mendy może zostać

Idźmy dalej. Benjamin Mendy. Były gracz Manchesteru City podpisał z Pogonią umowę do końca sezonu i kontrakt właśnie wygasa. Francuz za wiele nie pograł, ale… Z naszych informacji wynika, że działacze Pogoni chcieliby, żeby został.

Mendy, podobnie jak Szalai, jest dobrym duchem drużyny, jest w klubie bardzo lubiany, a w Pogoni uważają, że i na boisku będzie jeszcze w stanie pomóc. Dlatego prawdopodobnym wariantem jest podpisanie nowej umowy. Najpewniej na podobnych warunkach. Nie wdając się w szczegóły, nie są one mocno obciążające budżet klubu. A z samym Mendym też swego czasu rozmawialiśmy.

Koutris z nowym kontraktem?

Na nowy kontrakt może też liczyć Leonardo Koutris. Z naszych informacji wynika, że klub już zaproponował mu pozostanie, albo zrobi to lada moment. Koutris gra w Szczecinie od stycznia 2023 roku.

A teraz potencjalne odejścia. Jak już informowaliśmy, z Pogonią może się pożegnać Sam Grenwood, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest powrót na Wyspy Brytyjskie. Kontrakt Anglika z Pogonią obowiązuje do lata 2028 roku z opcją przedłużenia.

Bardzo możliwe jest również odejście Danijela Loncara (koniec kontraktu). Podobno Chorwat ma już kilka ofert. Pogoń może też pożegnać Musę Juwarę (umowa do lata 2028 z opcję przedłużenia), który ma zapytania z Turcji, Szkocji i Serie B.

Ndiaye do Saudyjczyków?

Tak samo może być z Morem Ndiaye, którym – jak słyszymy – zainteresował się klub z drugej ligi saudyjskiej i jeden z Portugalii. Umowa z Senegalczykiem obowiązuje do lata 2027 roku (z opcją przedłużenia).

Jak więc widać, wkrótce powinny zapaść kluczowe decyzje. A czy będą głośne transfery przychodzące? Ten temat poruszyliśmy w niedawnym artykule, traktującym o najbliższych planach klubu.