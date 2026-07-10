Wisła Kraków miała otrzymać ofertę za Rodado. Królewski odpowiedział

fot. SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła dementuje informacje o ofercie za Angela Rodado

Wisła Kraków przygotowuje się do nowego sezonu, tym razem już na boiskach PKO Ekstraklasy. Nikt nie ma wątpliwości, że przed piłkarzami Białej Gwiazdy bardzo wymagająca kampania. Trudno się jednak dziwić, gdyż beniaminkowie zawsze obarczeni są pewną dozą niepewności. Kibice liczą jednak na coś więcej, niż tylko gra o utrzymanie w lidze. Z pewnością potencjał na to jest, ale wciąż konieczne są wzmocnienia.

Nie może więc dziwić, że Wisła Kraków chce także utrzymać w swoich szeregach najważniejszych graczy. Jednym z nich jest rzecz jasna Angel Rodado, za którego turecki klub Amed SK miał złożyć oficjalną propozycję Wiśle Kraków. Informacje tureckich mediów okazały się jednak fałszywe. Jarosław Królewski w mediach społecznościowych krótko odpowiedział na te doniesienia: nie – napisał właściciel i prezes klubu, szybko dementując plotki.

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Angel Rodado w minionym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył 22 gole oraz zanotował jedną asystę. Łącznie dla Wisły Kraków ten 29-letni Hiszpan ma 137 występów i 88 bramek oraz 18 asyst. To kapitalne liczby lidera, kapitana i współczesnej ikony klubu. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 1,5 miliona euro.

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