Wisła Kraków ma nowego skrzydłowego! Trzeci letni transfer

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wzmacnia ofensywę. Długo wyczekiwany transfer

Wisła Kraków po długo wyczekiwanym awansie do Ekstraklasy chce oczywiście pozostać w elicie na dłużej. Nadchodzący sezon nie będzie łatwy, natomiast ekipa Mariusza Jopa ma ambitne cele. Jakiś czas temu dołączyło do niej dwóch nowych zawodników – obrońca Maxence Maissoneuve oraz bramkarz Marcel Łubik. Kibice oczekiwali kolejnych wzmocnień, a w piątek otrzymali bardzo dobrą wiadomość. Biała Gwiazda sprowadziła kolejnego piłkarza – tym razem postawiła na skrzydłowego.

Krakowską drużynę zasilił 27-letni Elie Youan, który wcześniej rozstał się z Hibernian FC. Oznacza to oczywiście, że do Wisły dołączył w ramach transferu bezgotówkowego. Youan podpisał z beniaminkiem Ekstraklasy trzyletni kontrakt.

Bonjour, Élie 👊



Élie Youan został nowym zawodnikiem Wisły Kraków. 27-letni francuski skrzydłowy podpisał z Białą Gwiazdą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2029 roku. Wychowanek FC Nantes ma za sobą występy w barwach FC St. Gallen oraz Hibernian FC, gdzie przez cztery sezony… pic.twitter.com/36KgD7nHip — Wisła Kraków (@WislaKrakowSA) July 10, 2026

Francuski skrzydłowy ma za sobą dłuższy epizod w Szkocji – był związany z Hibernian od 2022 roku. Po roku trafił na wypożyczenie do FC St. Gallen, a później był ważną postacią szkockiej drużyny. Na przestrzeni czterech lat rozegrał na poziomie tamtejszej ekstraklasy 92 spotkania, gromadząc w nich 17 bramek oraz 16 asyst.

Youan doświadczył gry w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. W minionym sezonie uzbierał w sumie 23 występy, od połowy lutego pozostają poza grą. Polscy kibice mogą kojarzyć go z dwumeczu przeciwko Legii Warszawa, który miał miejsce pod koniec sierpnia 2025 roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie