Wisła Kraków ma nowego skrzydłowego! Trzeci letni transfer

15:50, 10. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Wisła Kraków

Wisła Kraków ogłosiła już trzeci letni transfer. Do beniaminka Ekstraklasy dołączył nowy skrzydłowy. Francuz Elie Youan podpisał

Piłkarze Wisły Kraków
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Wisła wzmacnia ofensywę. Długo wyczekiwany transfer

Wisła Kraków po długo wyczekiwanym awansie do Ekstraklasy chce oczywiście pozostać w elicie na dłużej. Nadchodzący sezon nie będzie łatwy, natomiast ekipa Mariusza Jopa ma ambitne cele. Jakiś czas temu dołączyło do niej dwóch nowych zawodników – obrońca Maxence Maissoneuve oraz bramkarz Marcel Łubik. Kibice oczekiwali kolejnych wzmocnień, a w piątek otrzymali bardzo dobrą wiadomość. Biała Gwiazda sprowadziła kolejnego piłkarza – tym razem postawiła na skrzydłowego.

Krakowską drużynę zasilił 27-letni Elie Youan, który wcześniej rozstał się z Hibernian FC. Oznacza to oczywiście, że do Wisły dołączył w ramach transferu bezgotówkowego. Youan podpisał z beniaminkiem Ekstraklasy trzyletni kontrakt.

Francuski skrzydłowy ma za sobą dłuższy epizod w Szkocji – był związany z Hibernian od 2022 roku. Po roku trafił na wypożyczenie do FC St. Gallen, a później był ważną postacią szkockiej drużyny. Na przestrzeni czterech lat rozegrał na poziomie tamtejszej ekstraklasy 92 spotkania, gromadząc w nich 17 bramek oraz 16 asyst.

Youan doświadczył gry w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. W minionym sezonie uzbierał w sumie 23 występy, od połowy lutego pozostają poza grą. Polscy kibice mogą kojarzyć go z dwumeczu przeciwko Legii Warszawa, który miał miejsce pod koniec sierpnia 2025 roku.

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