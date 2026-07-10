Jagiellonia dopina kolejny transfer. Zapłaci 400 tysięcy euro

Jagiellonia Białystok jest bardzo blisko pozyskania Rodrigo Conceicao z zespołu CD Tondela. Portugalczyk jest już w drodze na zgrupowanie i ma kosztować 400 tysięcy euro. Informacje w tej sprawie przekazał dziennikarz Sebastiao Sousa-Pinto.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Jagiellonii Białystok

Portugalczyk w drodze do Jagiellonii

Jagiellonia Białystok do tej pory na rynku transferowym działała dość biernie. Przez długi czas jednym ruchem było pozyskanie nowego bramkarza z Puszczy Niepołomice. Ostatni czas przyniósł jednak znaczące przyśpieszenie. Dzisiaj ogłoszono już oficjalnie, że nowym napastnikiem zespołu został niejaki Nik Prelec. Słoweniec ma zastąpić Afimico Pululu w roli snajpera zespołu Adriana Siemieńca. Teraz o krok jest kolejny ruch.

Nowym graczem Białostoczan ma zostać Rodrigo Conceicao z zespołu CD Tondela. Portugalski prawy obrońca jest już w drodze na zgrupowanie, gdzie podpisze nowy kontrakt. Według informacji, które przekazał tamtejszy dziennikarz Sebastiao Sousa-Pinto, Jagiellonia za nowego gracza zapłaci 400 tysięcy euro oraz procent od następnej sprzedaży. Umowa defensora ma obowiązywać przez 2 lata.

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Rodrigo Conceicao w minionym sezonie rozegrał w sumie 20 spotkań, w których zdobył jednego gola. Łącznie na jego koncie jest jednak prawie 50 spotkań w lidze portugalskiej oraz ponad 60 na jej zapleczu. Poza tym występował także w Szwajcarii, w barwach FC Zurich. Co ciekawe, 26-latek jest synem znanego trenera Sergio Conceicao, pod którego wodzą zaliczył mecze w FC Porto.

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