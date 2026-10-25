El Clasico: przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Real Madryt

07:34, 25. października 2026 12:02, 25. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się w 265. El Clasico w historii. Na boisku zobaczymy największe gwiazdy ligi hiszpańskiej. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Real.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Real

FC Barcelona przystępuje do pierwszego w tym sezonie El Clasico jako lider rozgrywek La Liga. Katalończycy po dziewięciu meczach mają na swoim koncie komplet dwudziestu siedmiu punktów. W tym czasie nie tylko wygrali wszystkie dziewięć spotkań, ale strzelili w nich aż trzydzieści dziewięć bramek, co daje średnio 4,3 bramki na mecz. Real Madryt zajmuje 3. miejsce w tabeli i traci już sześć punktów do Blaugrany. Niedzielny klasyk ma więc dużą stawkę.

W przypadku potencjalnego zwycięstwa Barcelony podopieczni Hansiego Flicka mogą uciec od rywali na dziewięć punktów. Tak duża przewaga na tak wczesnym etapie sezonu byłaby ogromnym buforem bezpieczeństwa w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

TRANSMISJA EL CLASICO: Mecz FC Barcelona - Real obejrzysz ZA DARMO w Superbet TV. Zarejestruj się z kodem GOAL i skorzystaj z najlepszej promocji powitalnej!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Przed hitem 10. kolejki Hansi Flick i Jose Mourinho mogą skorzystać z większości swoich najważniejszych zawodników. Jedenastka katalońskiego klubu nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Zgodnie z przewidywaniami hiszpańskiej prasy od początku zagra m.in. Xavi Espart, Joao Cancelo, Rodri, Raphinha czy Karim Adeyemi. Podobnie będzie w kontekście Realu Madryt, który postawi na takich graczy jak Yan Diomande, Arda Guler czy Denzel Dumfries.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Real wg. hiszpańskich dzienników:

Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Rodri – Yamal, Fermin, Adeyemi – Raphinha

Real: Courtois – Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde, Bellingham – Diomande, Mbappe, Guler

Kto nie zagra w El Clasico?

Po obu stronach jest lista zawodników, którzy na pewno nie wystąpią w El Clasico. Więcej problemów zdrowotnych ma obecnie FC Barcelona. Szkoleniowiec aktualnych obrońców tytułu nie może skorzystać z następujących piłkarzy: Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde i Dani Olmo. Jeśli chodzi o Królewskich na pewno nie zagra Raul Asencio, Ferland Mendy i Rodrygo. Cała trójka leczy urazy. Zawieszony jest z kolei Vinicius Junior.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości