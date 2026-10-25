FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się w 265. El Clasico w historii. Na boisku zobaczymy największe gwiazdy ligi hiszpańskiej. Oto przewidywane składy na mecz Barcelona - Real.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Real

FC Barcelona przystępuje do pierwszego w tym sezonie El Clasico jako lider rozgrywek La Liga. Katalończycy po dziewięciu meczach mają na swoim koncie komplet dwudziestu siedmiu punktów. W tym czasie nie tylko wygrali wszystkie dziewięć spotkań, ale strzelili w nich aż trzydzieści dziewięć bramek, co daje średnio 4,3 bramki na mecz. Real Madryt zajmuje 3. miejsce w tabeli i traci już sześć punktów do Blaugrany. Niedzielny klasyk ma więc dużą stawkę.

W przypadku potencjalnego zwycięstwa Barcelony podopieczni Hansiego Flicka mogą uciec od rywali na dziewięć punktów. Tak duża przewaga na tak wczesnym etapie sezonu byłaby ogromnym buforem bezpieczeństwa w walce o mistrzostwo Hiszpanii.

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Przed hitem 10. kolejki Hansi Flick i Jose Mourinho mogą skorzystać z większości swoich najważniejszych zawodników. Jedenastka katalońskiego klubu nie będzie dla nikogo zaskoczeniem. Zgodnie z przewidywaniami hiszpańskiej prasy od początku zagra m.in. Xavi Espart, Joao Cancelo, Rodri, Raphinha czy Karim Adeyemi. Podobnie będzie w kontekście Realu Madryt, który postawi na takich graczy jak Yan Diomande, Arda Guler czy Denzel Dumfries.

Przewidywane składy na mecz Barcelona – Real wg. hiszpańskich dzienników:

Barcelona: J. Garcia – Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo – Pedri, Rodri – Yamal, Fermin, Adeyemi – Raphinha

Real: Courtois – Dumfries, Rudiger, Huijsen, Carreras – Tchouameni, Valverde, Bellingham – Diomande, Mbappe, Guler

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Kto nie zagra w El Clasico?

Po obu stronach jest lista zawodników, którzy na pewno nie wystąpią w El Clasico. Więcej problemów zdrowotnych ma obecnie FC Barcelona. Szkoleniowiec aktualnych obrońców tytułu nie może skorzystać z następujących piłkarzy: Roony Bardghji, Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Kounde i Dani Olmo. Jeśli chodzi o Królewskich na pewno nie zagra Raul Asencio, Ferland Mendy i Rodrygo. Cała trójka leczy urazy. Zawieszony jest z kolei Vinicius Junior.