El Clasico: Bilans bezpośrednich meczów Barcelona – Real. Kto więcej razy wygrał?

07:48, 25. października 2026 11:59, 25. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

FC Barcelona i Real Madryt zmierzą się w 265. oficjalnym El Clasico. Bilans meczów bezpośrednich jest praktycznie równy. Jedna z drużyn ma o jedno zwycięstwo więcej. Sprawdź, kto więcej razy wygrał El Clasico.

Barcelona - Real Madryt
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Barcelona - Real Madryt

Kto więcej razy wygrał El Clasico? Bilans meczów Barcelona – Real

El Clasico, czyli hiszpański klasyk pomiędzy dwiema najbardziej utytułowanymi drużynami w Hiszpanii, a więc FC Barceloną i Realem Madryt. Gdyby policzyć wszystkie bezpośrednie mecze, byłoby ich ponad 300, ale tych oficjalnych jest nieco mniej, ponieważ rozegrano 264 spotkania. Pierwsze starcie miało miejsce w 1902 roku w ramach dzisiejszego Pucharu Króla. Górą była Duma Katalonii, która pokonała rywali (3:1).

Bezpośrednie mecze Barcelona – Real to ponad 120 lat historii. W tym czasie El Clasico decydowało m.in. o mistrzowskich tytułach, krajowych pucharach, a także dalszej grze w europejskich pucharach. Nie brakowało wysokich wygranych, a najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico to wynik (11:1).

TRANSMISJA EL CLASICO: Mecz FC Barcelona - Real obejrzysz ZA DARMO w Superbet TV. Zarejestruj się z kodem GOAL i skorzystaj z najlepszej promocji powitalnej!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

264 spotkania, które odbyły się w przeszłości nie są w stanie wskazać zdecydowanego lidera El Clasico. Bilans meczów bezpośrednich pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt jest prawie identyczny. Dzieli ich zaledwie jedno zwycięstwo. Do tej pory 107 razy wygrywali Królewscy, a Katalończycy byli górą w 106 starciach. Niemal tak samo wygląda bilans bramek, który wynosi 441:447 na korzyść zespołu ze stolicy Hiszpanii.

Bilans bezpośrednich meczów FC Barcelona – Real Madryt:

  • 264 mecze
  • 106 zwycięstw FC Barcelony
  • 51 remisów
  • 107 zwycięstw Realu Madryt
  • 441:447 – bilans bramek (Barcelona:Real)

Czytaj również: Gdzie oglądać El Clasico za darmo?

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości