El Clasico: Bilans bezpośrednich meczów Barcelona – Real. Kto więcej razy wygrał?

Kto więcej razy wygrał El Clasico? Bilans meczów Barcelona – Real
El Clasico, czyli hiszpański klasyk pomiędzy dwiema najbardziej utytułowanymi drużynami w Hiszpanii, a więc FC Barceloną i Realem Madryt. Gdyby policzyć wszystkie bezpośrednie mecze, byłoby ich ponad 300, ale tych oficjalnych jest nieco mniej, ponieważ rozegrano 264 spotkania. Pierwsze starcie miało miejsce w 1902 roku w ramach dzisiejszego Pucharu Króla. Górą była Duma Katalonii, która pokonała rywali (3:1).
Bezpośrednie mecze Barcelona – Real to ponad 120 lat historii. W tym czasie El Clasico decydowało m.in. o mistrzowskich tytułach, krajowych pucharach, a także dalszej grze w europejskich pucharach. Nie brakowało wysokich wygranych, a najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico to wynik (11:1).
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264 spotkania, które odbyły się w przeszłości nie są w stanie wskazać zdecydowanego lidera El Clasico. Bilans meczów bezpośrednich pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt jest prawie identyczny. Dzieli ich zaledwie jedno zwycięstwo. Do tej pory 107 razy wygrywali Królewscy, a Katalończycy byli górą w 106 starciach. Niemal tak samo wygląda bilans bramek, który wynosi 441:447 na korzyść zespołu ze stolicy Hiszpanii.
Bilans bezpośrednich meczów FC Barcelona – Real Madryt:
- 264 mecze
- 106 zwycięstw FC Barcelony
- 51 remisów
- 107 zwycięstw Realu Madryt
- 441:447 – bilans bramek (Barcelona:Real)
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