Barcelona i Real już wiedzą. Ten sędzia poprowadzi El Clasico

FC Barcelona i Real Madryt poznali nazwisko arbitra, który poprowadzi El Clasico. Będzie nim Juan Martinez Munuera. Wcześniej sędziował już cztery klasyki, z czego w trzech wygrywali Królewscy.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Sędzia meczu Barcelona - Real Madryt

Juan Martinez Munuera poprowadzi El Clasico

FC Barcelona jako pierwsza będzie gospodarzem El Clasico w sezonie 2026/2027. Już w niedzielę (25 października) podopieczni Hansiego Flicka podejmą Real Madryt na Spotify Camp Nou. Nie jest tajemnicą, że to właśnie Katalończycy będą zdecydowanym faworytem. Fakt, że grają przed własną publicznością, jeszcze bardziej zwiększa ich szanse na zwycięstwo. Za gośćmi przemawiać może postać arbitra, który w przeszłości przynosił im szczęście.

Hiszpańska federacja oficjalnie poinformowała, że El Clasico poprowadzi Juan Martinez Munuera. To 44-letni arbiter, który w najwyższej klasie rozgrywkowej w Hiszpanii debiutował w 2013 roku. Z kolei od 2015 roku jest sędzią międzynarodowym. W przeszłości cztery razy prowadził mecze Barcelony z Realem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Juan Martinez Munuera do tej pory przynosił więcej szczęścia Los Blancos. Na cztery klasyki, które prowadził, Real Madryt wygrał trzykrotnie. Warto zwrócić uwagę, że w każdym ze spotkań strzelano minimum cztery gole. Ostatni raz prowadził El Clasico ponad dwa lata temu w finale Superpucharu Hiszpanii.

El Clasico prowadzone przez Juana Martineza Munuerę: