Najwyższy wynik El Clasico. Oto największe wygrane Barcelony i Realu

FC Barcelona i Real Madryt to odwieczni rywale, którzy nie mają dla siebie litości w bezpośrednich meczach. Najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico to wynik (11:1). Sprawdź, największe wygrane hiszpańskiego klasyku.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Najwyższe wyniki El Clasico

El Clasico to historia sięgająca początku XX wieku. Po raz pierwszy w historii FC Barcelona zagrała z Realem Madryt w maju 1902 roku, a stawką spotkania był Puchar Króla, który wcześniej nosił nazwę Pucharu Koronacyjnego. Tamten mecz wygrali Katalończycy (3:1). Od tego czasu odbyły się 264 bezpośrednie starcia pomiędzy dwiema najlepszymi drużynami w Hiszpanii. Wśród nich nie brakowało wielkich wygranych i pokazu dominacji nad odwiecznym rywalem.

Najwyższy wynik w historii El Clasico został ustanowiony 13 czerwca 1943 roku, a więc 83 lata temu. Real Madryt przed własną publicznością podejmował Blaugranę w rewanżowym meczu dzisiejszego Pucharu Króla. Królewscy rozbili rywali aż (11:1), wygrywając do przerwy (8:0).

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Drugi najwyższy wynik w historii El Clasico to również triumf Los Blancos. W lutym 1935 roku Madrytczycy podejmowali Barcelonę przed własną publicznością w rozgrywkach ligowych. Ponownie urządzili sobie festiwal bramek, wygrywając aż (8:2). Podium najwyższych wyników w El Clasico uzupełnia spotkanie z kwietnia 1916 roku. W krajowym pucharze po dogrywce na tablicy widniał wynik (6:6).

Najwyższa wygrana Barcelony w El Clasico

FC Barcelona również może pochwalić się historycznymi wygranymi w hiszpańskim klasyku. Najwyższe zwycięstwo w El Clasico odnieśli w 1950 roku, gdy pokonali Real w lidze (7:2). Później w 1957 roku udowodnili wyższość nad rywalem w krajowym pucharze, wygrywając (6:1). Pięciokrotnie w rozgrywkach ligowych wygrywali wynikiem (5:0) w latach 1935, 1945, 1974, 1994 i 2010. Nie tak dawno, bo w sezonie 2024/2025 wygrali w lidze (4:0).

Najwyższa wygrana Realu Madryt w El Clasico

Real Madryt posiada rekord, jeśli chodzi o najwyższe zwycięstwo w historii El Clasico. Jak już wspominaliśmy, Królewscy pokonali w przeszłości Barcelonę (11:1) w 1943 roku oraz (8:2) w 1935 roku. Biorąc pod uwagę XXI wiek, najwyższa wygrana Realu z Barceloną miała miejsce w sezonie 2022/2023, gdy w Pucharze Króla ekipa ze stolicy rozbiła Katalończyków (4:0). Z kolei w kampanii 2023/2024 pokonali ich w Superpucharze Hiszpanii (4:1).