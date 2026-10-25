Pietuszewski kontuzjowany! Trener Porto przemówił

07:19, 25. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Porto

Oskar Pietuszewski nie wystąpił w meczu FC Porto z Gil Vicente z powodu kontuzji, której doznał na rozgrzewce. Francesco Farioli na konferencji ujawnił, że potrzebne będą szczegółowe badania.

Oskar Pietuszewski (Estrela Amadora - FC Porto)
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SIPA USA/ PressFocus Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski (Estrela Amadora - FC Porto)

Pietuszewski doznał kontuzji na rozgrzewce

Oskar Pietuszewski nie zaliczy początku sezonu 2026/2027 do udanych. Nastolatek stracił ponad miesiąc ze względu na kontuzję mięśniową, którą złapał podczas okresu przygotowawczego. Gdy wrócił na boisko, zdołał wystąpić jedynie w czterech meczach, strzelając jednego gola. W sobotę wieczorem (24 października) miał zagrać od początku z Gil Vicente, lecz z powodu nowego urazu FC Porto było zmuszone dokonać zmian w składzie.

Podczas rozgrzewki na stadionie Estadio Cidade de Barcelos Oskar Pietuszewski zgłosił dyskomfort w lewym udzie – poinformowało FC Porto bezpośrednio przed pierwszym gwizdkiem meczu.

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Pietuszewski nie zagrał przeciwko Gil Vicente, a Francesco Farioli na konferencji prasowej ujawnił, że Polak będzie musiał przejść dodatkowe badania. Włoski taktyk zaznaczył, że nie chodzi jednak o tą samą kontuzję, co wcześniej. Tym razem poczuł dolegliwość w drugiej nodze.

Musimy jeszcze sprawdzić, co dokładnie się stało. Tym razem chodzi o drugą nogę. Wyglądało nam to na skurcz mięśnia, ale musimy przeprowadzić badania, żeby mieć pełny obraz sytuacji – mówił na konferencji prasowej Francesco Farioli.

Porto poradziło sobie bez Pietuszewskiego, wygrywając z Gil Vicente (1:0). Co ciekawe, bramkę na wagę trzech punktów strzelił Borja Sainz, który w ostatniej chwili zastąpił reprezentanta Polski w wyjściowej jedenastce.

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