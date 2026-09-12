Real ma problem z Endrickiem. Wkrótce może zapaść decyzja

Real Madryt odzyskał Endricka po kontuzji, ale jego sytuacja w klubie wciąż jest niejasna. Fichajes.net informuje, że Brazylijczyk może ponownie zostać wypożyczony.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Endrick

Endrick dostał kolejną szansę, ale Real Madryt już się zastanawia

Real Madryt nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie przyszłości młodego napastnika. Endrick wrócił już do treningów po problemach mięśniowych, jednak konkurencja w ofensywie oraz niewielka liczba minut mogą sprawić, że zimą ponownie zmieni klub.

Brazylijczyk ma za sobą trudny okres. W poprzednim sezonie wystąpił w barwach Los Blancos zaledwie trzy razy, za każdym razem pojawiając się na boisku z ławki. Łącznie spędził na murawie 99 minut i nie zdołał zdobyć bramki ani zanotować asysty. Później został wypożyczony do Olympique Lyon.

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Teraz Endrick musi walczyć o miejsce w hierarchii między innymi z Carlosem Espí. 21-letni napastnik w czterech spotkaniach obecnego sezonu uzbierał tylko 23 minuty, ale zdążył wpisać się na listę strzelców. Najważniejszą postacią ofensywy pozostaje natomiast Kylian Mbappe, co dodatkowo komplikuje sytuację Brazylijczyka.

Fichajes.net przekonuje, że najbliższe miesiące będą dla Endricka kluczowe. Jeśli napastnik ponownie będzie otrzymywał jedynie symboliczne minuty, gigant La Liga może zdecydować się na kolejne wypożyczenie już w styczniu 2027 roku. Kontrakt zawodnika obowiązuje do 2030 roku, więc klub nie musi podejmować decyzji o definitywnym rozstaniu.

Brazylijski napastnik to 21-krotny reprezentant kraju. W drużynie narodowej zdobył cztery bramki. Do drużyny z Madrytu piłkarz trafił w lipcu 2024 roku z Palmeiras za ponad 47 milionów euro.