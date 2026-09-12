Mbappe wskazał największe talenty. Zaczął od gwiazdy Barcelony

08:42, 12. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  L'Equipe

Kylian Mbappe, jak informuje "L’Equipe", wskazał sześciu młodych piłkarzy, którzy robią na nim największe wrażenie. Na czele listy znalazł się Lamine Yamal z FC Barcelony.

Kylian Mbappe
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Kylian Mbappe zachwycony młodym pokoleniem

Kylian Mbappe nie ograniczył się do jednego nazwiska. Gwiazda Realu Madryt została poproszona o wskazanie najbardziej ekscytujących młodych zawodników i szybko wymienił kilka perełek, które mogą w przyszłości zdominować światowy futbol.

Na pierwszym miejscu znalazł się Lamine Yamal, z którym Mbappe miał już okazję rywalizować na najwyższym poziomie. Francuz wymienił również inne wielkie talenty. – Cóż, Lamine Yamal, Estevao… Arda Guler również może zajść bardzo daleko – powiedział napastnik cytowany przez „L’Equipe”.

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Na jego liście znalazł się także Endrick, czyli młody Brazylijczyk, który pozostaje częścią projektu Królewskich. Mbappe nie ma wątpliwości, że jego klubowy kolega dysponuje ogromnymi możliwościami. – Endrick ma potencjał… – stwierdził Francuz.

Stawkę uzupełniają trzy nazwiska dobrze znane kibicom Paris Saint-Germain oraz reprezentacji Francji. Mbappe wskazał Warrena Zaire-Emery’ego i Desire Doue. Tym samym jego zestawienie obejmuje sześciu zawodników, w których widzi materiał na przyszłe gwiazdy światowego futbolu.

27-latek trafił do ekipy z Estadio Santiago Bernabeu w lipcu 2024 roku. Mbappe ma kontrakt ważny do końca czerwca 2029 roku. W tym sezonie piłkarz wystąpił jak na razie w pięciu spotkaniach, notując w nich pięć trafień i pięć asyst. Okazję na poprawę tego bilansu zawodnik może mieć przy okazji sobotniej potyczki piątej kolejki ligi hiszpańskiej, gdy Real zagra u siebie z Rayo Vallecano.

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