Wisła ma swojego lidera. Jop nie pozostawił złudzeń po wyczynie Rodado

fot. Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Mariusz Jop

Angel Rodado bohaterem Wisły

Wisła Kraków zgarnęła komplet punktów w starciu ósmej kolejki PKO BP Ekstraklasy, a jednym z najważniejszych architektów zwycięstwa był Angel Rodado. Hiszpan dwukrotnie pokonał bramkarza Jagiellonii Białystok i ponownie pokazał, jak ważną postacią jest dla zespołu Mariusza Jopa.

Trener Białej Gwiazdy po spotkaniu zwrócił uwagę nie tylko na skuteczność napastnika, ale również jego zachowanie w trudnych momentach. – Angel lubi być osobą, która bierze odpowiedzialność na siebie. Myślę, że tutaj wychodzą jego cechy bycia jednym z liderów zespołu. Jego forma mnie nie zaskoczyła, bo widziałem jak prezentuje się na treningu i jak w tych poprzednich meczach też było widać progres w jego grze – mówił Jop w trakcie konferencji prasowej cytowanej przez WislaPortal.pl.

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Szkoleniowiec ekipy z Krakowa podkreślił, że Rodado może regularnie trafiać również na poziomie PKO BP Ekstraklasy. – Bardzo się cieszę, że zdobył dwie bramki i że poczuł też, że na tym poziomie będzie te gole strzelać. Może je zdobywać, może to robić często. Także gratuluję mu tej postawy, wypełnienia swoich obowiązków na boisku. Nie tylko jeżeli chodzi o ofensywę, ale też działania defensywne – dodał trener.

Na koniec Jop zwrócił uwagę na pracę Hiszpana bez piłki. – Tutaj bardzo dobrze z Juliusem współpracowali. Zamykali pierwsze możliwości, jakie Jagiellonia miała w budowaniu ataków. Bardzo cieszę się, że Angel potwierdził swoją dobrą grę dwoma bramkami – podsumował trener.

Wisła kolejne spotkanie rozegra w najbliższy piątek. Zmierzy się wówczas ponownie na Synerise Arena Kraków w roli gospodarza ze Śląskiem Wrocław. Mecz zacznie się o godzinie 20:30.