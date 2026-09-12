Maresca przed derbami. Tego nie zamierzał ukrywać

09:37, 12. września 2026 09:58, 12. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  BBC Sport

Enzo Maresca przed derbami Manchesteru podkreślił rangę niedzielnego spotkania. Włoch odniósł się również do przewagi Man City w przygotowaniach. Słowa trenera cytowało BBC Sport.

Enzo Maresca
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fot. MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Enzo Maresca wie, co czeka Manchester United

Enzo Maresca nie ma wątpliwości, że niedzielne starcie Manchesteru City z Manchesterem United będzie miało szczególny ciężar. Dla obu ekip to nie tylko kolejny mecz Premier League. To również starcie o prestiż w mieście. – To bardzo ważne z różnych powodów. Wiemy, jak ważne są derby, zwłaszcza tutaj. To wyjątkowy mecz. Najważniejsze, co możemy zrobić, to starać się być sobą, a potem zobaczymy końcowy wynik – powiedział włoski trener cytowany przez BBC Sport.

Manchester City przystąpi do spotkania w korzystniejszej sytuacji pod względem odpoczynku. Zespół Mareski we wtorek pokonał Porto 2:0, podczas gdy Manchester United dopiero w czwartek rozegrał swój mecz z Sabah, wygrywając 4:0. Trener The Citizens nie zamierza jednak budować wokół tego dodatkowej narracji.

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– Stało się to w zeszłym sezonie, kiedy klub grał z SSC Napoli, a dwa dni później z Arsenalem. Czasami tak się zdarza. Nie mam jednak wątpliwości, że Manchester United będzie gotowy. To kwestia adaptacji – zaznaczył Maresca.

Włoch zwrócił również uwagę, że podobne sytuacje są nieodłącznym elementem terminarza i wcześniej dotykały także jego drużynę. – Zdarzyło się to nam w zeszłym sezonie, wydarzyło się to im w tym sezonie, w przyszłym sezonie przydarzy się to komuś innemu – stwierdził Maresca.

Trener nie szuka zatem wymówek przed jednym z najbardziej wyczekiwanych spotkań sezonu. Manchester City chce wykorzystać własne atuty, ale Maresca doskonale zdaje sobie sprawę, że w derbach dodatkowy odpoczynek nie musi mieć decydującego znaczenia. W niedzielę wszystko rozstrzygnie się na boisku.

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