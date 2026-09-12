FC Barcelona chce pozbyć się gwiazdy. W tle wielki plan Deco

FC Barcelona planuje dużą zmianę w środku pola. De Telegraaf wskazuje, że kluczowe ma być odejście Frenkiego de Jonga i sprowadzenie Fabiana Ruiza.

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Deco

FC Barcelona znalazła sposób na wielki transfer

FC Barcelona chce wykorzystać najbliższe okna transferowe do przebudowy drugiej linii. Według wieści De Telegraaf klub zamierza sprzedać Frenkiego de Jonga, aby odciążyć budżet płacowy i przygotować środki na transfer Fabiana Ruiza z Paris Saint-Germain.

Holenderski pomocnik ma być wyceniany przez mistrza La Liga na mniej więcej 50 milionów euro podstawy oraz dodatkowe 15 milionów euro w bonusach. De Jong wzbudza zainteresowanie klubów z Premier League i Saudi Pro League, a jego powrót do regularnej gry po kontuzji może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia całej operacji.

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Barcelona ma już konkretny pomysł na wykorzystanie pieniędzy z transferu. Deco chciałby sprowadzić Fabiana Ruiza, który zna realia La Liga i ma doświadczenie z pracy na najwyższym poziomie. Pomocnik PSG niedawno przedłużył kontrakt do 2028 roku, ale gigant ligi hiszpańskiej liczy, że jego sytuacja może zmienić się przed rozpoczęciem przedostatniego roku umowy.

Plan zakłada stworzenie niezwykle mocnego środka pola. Fabian Ruiz miałby rywalizować o miejsce obok Pedriego, Daniego Olmo czy Rodriego, zapewniając trenerowi Hansowi Flickowi kolejną opcję w rotacji. Barcelona musi jednak liczyć się z konkurencją Chelsea, która również ma interesować się Hiszpanem.

Katalończycy chcą rozpocząć konkretną operację w 2027 roku. Sprzedaż De Jonga miałaby otworzyć drzwi do dalszych rozmów z PSG, a Deco zamierza wykorzystać poprawę sytuacji finansowej klubu, aby latem powalczyć o transfer Fabiana Ruiza.