Osiem goli i lawina ofert. Raphinha przyciąga kolejnego giganta

20:01, 11. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  El Nacional

Raphinha zachwyca FC Barcelonę i przyciąga kolejnych chętnych. Według informacji przekazanych przez El Nacional, do wyścigu o Brazylijczyka miał dołączyć Arsenal.

Raphinha
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fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha wystrzelił i może być wielki transfer

Raphinha rozpoczął sezon w sposób, który błyskawicznie podbił jego wartość. Brazylijczyk zdobył osiem bramek w pierwszych pięciu spotkaniach, a ostatnio dwukrotnie trafił do siatki w starciu przeciwko Feyenoordowi w wygranym 5:1 meczu. Takiego startu w Barcelonie nie zanotował żaden zawodnik od czasów Luisa Suareza w 1958 roku.

Hansi Flick znalazł dla niego rolę, która pozwala jeszcze mocniej wykorzystać jego ofensywne atuty. Raphinha operuje bliżej pola karnego, często schodzi do środka, ale jednocześnie nie rezygnuje z pressingu i pracy bez piłki. Efekt jest spektakularny. Brazylijczyk stał się jednym z najgroźniejszych zawodników zespołu.

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Jego forma nie umknęła zagranicznym gigantom. Wcześniej zainteresowanie Raphinhą wykazywały saudyjskie Al-Hilal, Al-Nassr i Al-Ittihad, które były gotowe zaoferować mniej więcej 90-100 milionów euro. W grze pozostaje również Paris Saint-Germain, a teraz według El Nacional do tego grona dołączył Arsenal.

Londyńczycy doskonale znają Brazylijczyka jeszcze z jego czasów w Leeds United. Mikel Arteta szuka wszechstronnego zawodnika do ofensywy i Raphinha wpisuje się w ten profil. Problem w tym, że Barcelona nie musi reagować na żadną presję. Piłkarz ma kontrakt do 2028 roku, a jego obecna forma daje gigantowi La Liga mocną kartę przetargową.

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