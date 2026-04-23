Paris Saint-Germain zagięło parol na gwiazdora ligowego rywala

Abaca Press / Alamy Na zdjęciu: Maghnes Akliouche

Maghnes Akliouche przyciągnął uwagę PSG

Paris Saint-Germain w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego nie zamierza przeprowadzać rewolucji kadrowej, ale nie wyklucza wzmocnienia kilku pozycji. Trener zespołu Les Parisiens – Luis Enrique – chciałby zwiększyć rywalizację na skrzydłach. Hiszpański szkoleniowiec liczy na sprowadzenie młodego oraz utalentowanego zawodnika, który jeszcze bardziej rozwinie się pod jego wodzą i podniesie poziom w formacji ofensywnej drużyny ze stolicy Francji.

W ten schemat idealnie wpisuje się Maghnes Akliouche, który – jak informuje serwis „Foot Mercato” – znalazł się na celowniku Paris Saint-Germain. Prawy napastnik AS Monaco rozgrywa bardzo dobry sezon i wygląda na to, że najbliższego lata będzie chciał zrobić krok naprzód w swojej karierze. Przeprowadzka na Parc des Princes byłaby dla niego dużym awansem sportowym. O podpis 24-letniego piłkarza zabiegają także między innymi Manchester United oraz Chelsea.

W trwającej kampanii Maghnes Akliouche rozegrał 39 spotkań, zdobył 7 bramek i zanotował 9 asyst, będąc ważnym ogniwem zespołu prowadzonego przez Sebastiena Pocognoliego. Mierzący 183 centymetry skrzydłowy trafił do akademii AS Monaco w 2017 roku, a od sezonu 2022/2023 jest pełnoprawnym członkiem pierwszej drużyny. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość wynosi 50 milionów euro, zaś kontrakt zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.