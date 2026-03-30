Rashford łączony z kolejnymi gigantami. Decyzja w rękach Barcelony

08:04, 30. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

Marcus Rashford wciąż nie ma wyjaśnionej sytuacji w Barcelonie. Według "Mundo Deportivo", AC Milan i Paris Saint-Germain planują wykupić Anglika.

Marcus Rashford
Paris Saint-Germain i Milan zerkają w kierunku Marcusa Rashforda

Marcus Rashford został sprowadzony do Barcelony z Manchesteru United w ramach rocznego wypożyczenia. Jego przyszłość w katalońskim klubie wciąż pozostaje otwarta. Obecna umowa zawiera opcję wykupu 28-letniego reprezentanta Anglii za 30 milionów euro. Władze Barcelony poważnie rozważają aktywację klauzuli, jednak ostateczna decyzja będzie uzależniona od formy zawodnika w najbliższych tygodniach.

Jak informuje „Mundo Deportivo”, klub jest już wstępnie przygotowany na scenariusz transferu definitywnego. Sam Rashford ma być bardzo zadowolony z pobytu w Hiszpanii i nie ukrywa, że chętnie zostanie na Camp Nou. Sytuacja kadrowa Dumy Katalonii może sprzyjać Anglikowi. Kontuzja Raphinha, który zmaga się z urazem ścięgna udowego i będzie pauzował przez około pięć tygodni, otwiera Rashfordowi drogę do większej liczby minut.

Hansi Flick liczy, że 28-latek przejmie większą odpowiedzialność za ofensywę zespołu w decydującej fazie sezonu. Okazuje się taż, że zarówno AC Milan, jak i Paris Saint-Germain mają Anglika na liście życzeń. Oba kluby są gotowe podjąć konkretne działania, jeśli Barcelona zrezygnuje z wykupienia zawodnika.

69-krotny reprezentant Anglii rozgrywa solidny sezon. W obecnej kampanii Rashford rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 10 bramek i zanotował 13 asyst. Piłkarz ma okazję udowodnić, że zasługuje na nowy kontrakt w stolicy Katalonii.

