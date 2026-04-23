Rodri czy Fernandez? Real wybrał gwiazdę Premier League

12:37, 23. kwietnia 2026
Sebastian Janus
Źródło: Cadena SER

Real Madryt najprawdopodobniej sprowadzi latem jedną z gwiazd Premier League. Na celowniku znajdują się Rodri oraz Enzo Fernandez. Klub wskazał cel numer jeden - ujawnia Cadena SER.

Enzo Fernandez
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Fernandez

Real wybiera między gwiazdami Manchesteru City i Chelsea

Real Madryt uniknie letniej rewolucji kadrowej, ale musi wzmocnić kilka pozycji. Florentino Perez wskazał cele transferowe i będzie przede wszystkim starał się o nowego defensora oraz pomocnika. O ruchu do środka pola wiadomo od dawna – media łączą kolejne nazwiska z przenosinami na Santiago Bernabeu. W tym momencie trudno przewidzieć, kto ostatecznie zasili hiszpańskiego giganta, ale najprawdopodobniej będzie to jedna z gwiazd Premier League.

Na szczycie listy życzeń znajduje się Vitinha, ale Paris Saint-Germain nie zamierza go sprzedawać, niezależnie od finansowych szczegółów oferty. Wobec tego Real szuka nowej gwiazdy na Wyspach Brytyjskich. Przymierzani do transferu są Rodri z Manchesteru City oraz Enzo Fernandez z Chelsea.

W teorii lepszym wyborem jest Hiszpan, który ma znacznie większe osiągnięcia i od lat jest regularny. Triumfator Złotej Piłki przeszedł jednak przez bardzo poważną kontuzję, która wciąż poniekąd wpływa na jego dyspozycję. W Madrycie obawiają się ryzyka związanego z tym transferem. Jeszcze z niego nie zrezygnowali, ale kandydatura Rodriego pozostaje głównym tematem dyskusji w gabinetach pionu sportowego.

Fernandez z kolei przebiera nogami i marzy o transferze. Chelsea nie będzie trzymać go za wszelką cenę, zwłaszcza, że jest świadoma woli zawodnika. Niedawno został ukarany w związku z niefortunnymi wypowiedziami, sugerującymi chęć gry dla Królewskich. To on ma największe szanse, aby latem zasilić szeregi Realu Madryt.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości