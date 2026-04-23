Rodri czy Fernandez? Real wybrał gwiazdę Premier League

Real wybiera między gwiazdami Manchesteru City i Chelsea

Real Madryt uniknie letniej rewolucji kadrowej, ale musi wzmocnić kilka pozycji. Florentino Perez wskazał cele transferowe i będzie przede wszystkim starał się o nowego defensora oraz pomocnika. O ruchu do środka pola wiadomo od dawna – media łączą kolejne nazwiska z przenosinami na Santiago Bernabeu. W tym momencie trudno przewidzieć, kto ostatecznie zasili hiszpańskiego giganta, ale najprawdopodobniej będzie to jedna z gwiazd Premier League.

Na szczycie listy życzeń znajduje się Vitinha, ale Paris Saint-Germain nie zamierza go sprzedawać, niezależnie od finansowych szczegółów oferty. Wobec tego Real szuka nowej gwiazdy na Wyspach Brytyjskich. Przymierzani do transferu są Rodri z Manchesteru City oraz Enzo Fernandez z Chelsea.

W teorii lepszym wyborem jest Hiszpan, który ma znacznie większe osiągnięcia i od lat jest regularny. Triumfator Złotej Piłki przeszedł jednak przez bardzo poważną kontuzję, która wciąż poniekąd wpływa na jego dyspozycję. W Madrycie obawiają się ryzyka związanego z tym transferem. Jeszcze z niego nie zrezygnowali, ale kandydatura Rodriego pozostaje głównym tematem dyskusji w gabinetach pionu sportowego.

Fernandez z kolei przebiera nogami i marzy o transferze. Chelsea nie będzie trzymać go za wszelką cenę, zwłaszcza, że jest świadoma woli zawodnika. Niedawno został ukarany w związku z niefortunnymi wypowiedziami, sugerującymi chęć gry dla Królewskich. To on ma największe szanse, aby latem zasilić szeregi Realu Madryt.