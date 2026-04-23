Lamine Yamal dał zielone światło na transfer. Nadchodzi hit

Osimhen kandydatem do zastąpienia Lewandowskiego. Yamal dał zielone światło

Władze Barcelony rozpoczęły planowanie przyszłości formacji ofensywnej, a sukcesja po Robercie Lewandowskim jest jedną z kluczowych decyzji. Klub szuka profilu zawodnika, który nie tylko zagwarantuje bramki, ale też będzie doskonale współpracował z resztą zespołu.

W procesie decyzyjnym istotną rolę odegrała opinia Lamine Yamala, który ma stanowić o sile ataku przez najbliższe lata. Reprezentant Hiszpanii pozytywnie ocenił pomysł sprowadzenia Osimhena, widząc w nim partnera uzupełniającego jego boiskowe atuty.

Nigeryjczyk ma wnieść do ofensywy więcej ruchu i szybkości, których brakuje przy statycznym profilu Lewandowskiego. Jego styl opiera się na szukaniu wolnych przestrzeni i walce z obrońcami, co ma otworzyć nowe możliwości dla pomocników.

„Jego zdolność do wychodzenia na pozycje, potęga i gra głową sprawiają, że jest ciągłym zagrożeniem dla defensywy” – czytamy w raporcie katalońskiego serwisu.

Transfer ma być częścią planu Hansiego Flicka, który stawia na agresywny pressing i szybkie przechodzenie do ataku. Osimhen, grający obecnie w Galatasaray, jest postrzegany jako jeden z najbardziej kompletnych snajperów w Europie.

Poparcie Yamala dla tego ruchu jest dla klubu kluczowe, bo Barca chce budować skład wokół swoich największych talentów. Jeśli negocjacje zakończą się sukcesem, to właśnie Nigeryjczyk przejmie od Lewandowskiego rolę lidera formacji ofensywnej.