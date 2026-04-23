Man United planuje hit transferowy. Poluje na holenderską gwiazdę

Manchester United chce wzmocnić swoją formację defensywną w letnim oknie transferowym. Poważnym kandydatem do przeprowadzki na Old Trafford jest Micky van de Ven - informuje Laurie Whitwell na łamach brytyjskiego portalu The Athletic.

Manchester United planuje intensywne letnie okienko transferowe, chcąc bardzo dobrze przygotować się do wymagań kampanii 2026/2027. Ekipa Czerwonych Diabłów potrzebuje wzmocnień w kilku formacjach, w tym przede wszystkim w linii obrony. Niewykluczone więc, że na Old Trafford przeprowadzi się nowy stoper. Sztab szkoleniowy zespołu Red Devils uważa, że w formacji defensywnej przydałoby się zdecydowanie więcej jakości.

Wysoko na liście życzeń Manchesteru United znajduje się Micky van de Ven – poinformował Laurie Whitwell z portalu „The Athletic”. 25-letni obrońca może opuścić Tottenham Hotspur, zwłaszcza jeśli zespół Kogutów spadnie z Premier League do Championship.

Gdyby sezon zakończył się w tym momencie, drużyna prowadzona przez Roberto De Zerbiego zostałaby zdegradowana, ponieważ plasuje się na odległej 18. pozycji w tabeli. Wartość rynkowa holenderskiego defensora wynosi obecnie około 65 milionów euro.

Mierzący 193 centymetry stoper występuje w barwach ekipy Spurs od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Van de Ven wcześniej grał również w FC Volendam oraz WSV 1930 Wormer, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z aktualnym klubem jest długoterminowy, bo obowiązuje aż do 2029 roku.