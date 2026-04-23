Man United planuje hit transferowy. Poluje na holenderską gwiazdę

15:46, 23. kwietnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Laurie Whitwell / The Athletic

Manchester United chce wzmocnić swoją formację defensywną w letnim oknie transferowym. Poważnym kandydatem do przeprowadzki na Old Trafford jest Micky van de Ven - informuje Laurie Whitwell na łamach brytyjskiego portalu The Athletic.

Micky van de Ven łączony z Manchesterem United

Manchester United planuje intensywne letnie okienko transferowe, chcąc bardzo dobrze przygotować się do wymagań kampanii 2026/2027. Ekipa Czerwonych Diabłów potrzebuje wzmocnień w kilku formacjach, w tym przede wszystkim w linii obrony. Niewykluczone więc, że na Old Trafford przeprowadzi się nowy stoper. Sztab szkoleniowy zespołu Red Devils uważa, że w formacji defensywnej przydałoby się zdecydowanie więcej jakości.

Wysoko na liście życzeń Manchesteru United znajduje się Micky van de Ven – poinformował Laurie Whitwell z portalu „The Athletic”. 25-letni obrońca może opuścić Tottenham Hotspur, zwłaszcza jeśli zespół Kogutów spadnie z Premier League do Championship.

Gdyby sezon zakończył się w tym momencie, drużyna prowadzona przez Roberto De Zerbiego zostałaby zdegradowana, ponieważ plasuje się na odległej 18. pozycji w tabeli. Wartość rynkowa holenderskiego defensora wynosi obecnie około 65 milionów euro.

Mierzący 193 centymetry stoper występuje w barwach ekipy Spurs od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Van de Ven wcześniej grał również w FC Volendam oraz WSV 1930 Wormer, gdzie stawiał pierwsze piłkarskie kroki. W trwającej kampanii rozegrał 40 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę. Jego kontrakt z aktualnym klubem jest długoterminowy, bo obowiązuje aż do 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości