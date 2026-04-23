Legia staje do walki z Pogonią. Papszun chce go u siebie

Legia Warszawa dołącza do walki o Patryka Czubaka. Miał on wzmocnić sztab Pogoni Szczecin, ale Marek Papszun chce go u siebie - informuje Daniel Trzepacz.

Legia i Pogoń konkurują o Czubaka

Pogoń Szczecin jest poważnie zagrożona spadkiem z Ekstraklasy. Ma tylko trzy punkty przewagi nad Arką Gdynia i zajmuje w tabeli 14. lokatę. Dodatkowo, za nią trudne mecze i bolesne porażki z Lechem Poznań czy Legią Warszawa. Pomimo tego, na stanowisku trenera pozostaje Thomas Thomasberg. Podczas spotkania z zarządem klubu uznano, że potrzebne jest wzmocnienie sztabu szkoleniowego. Pożegnano Tomasza Grzegorczyka, a jego miejsce miał zająć Patryk Czubak, który od niedawna pozostaje bez pracy.

Wydawało się, że ta sprawa jest przesądzona, ale nowe wieści przekazał Daniel Trzepacz. Do walki o Czubaka włączyła się również Legia Warszawa. Marek Papszun chciałby mieć go w swoim sztabie.

Wydaje się, że między tymi klubami rozstrzygnie się temat przyszłości Czubaka. Pogoń i Legia to sąsiedzi z tabeli, choć ostatnia passa Wojskowych sugeruje, że będą się wspinać na wyższe lokaty.

— Daniel Trzepacz (@d_trzepacz) April 23, 2026

33-letni Czubak jest mocno ceniony w środowisku trenerskim. Ma za sobą szalone miesiące, bowiem ewentualny angaż w Legii lub Pogoni będzie dla niego już czwartym w tym sezonie. Zaczynał go jako asystent Zeljko Sopicia w Widzewie Łódź, by później przejąć po nim drużynę. Ten pomysł się nie sprawdził, dlatego podążył za Sopiciem do Chorwacji, gdzie wspólnie pracowali w NK Osijeku. Od stycznia do marca odpowiadał za wyniki Polonii Bytom, z którą nie wygrał ani jednego spotkania.