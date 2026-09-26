Anglia – Hiszpania: gdzie oglądać? Transmisja TV i online (26.09.2026)

Anglia – Hiszpania: gdzie oglądać?
Anglia podejmie Hiszpanię w jednym z największych hitów pierwszej kolejki nowej edycji Ligi Narodów. Obie reprezentacje rywalizują w dywizji A, a sobotnie spotkanie będzie pierwszym starciem tych drużyn od finału Euro 2024. Wówczas górą była La Roja (2:1).
Obie drużyny rozpoczynają walkę w grupie trzeciej w dywizji A, w której znalazły się również Czechy i Chorwacja. Anglicy wracają do najwyższej dywizji Ligi Narodów, natomiast Hiszpania przystępuje do rozgrywek jako aktualny mistrz świata i Europy. Starcie na Wembley zapowiada się zatem niezwykle interesująco.
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Anglia – Hiszpania: transmisja TV
Mecz Anglia – Hiszpania będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzi TVP Sport, a także Polsat Sport 3. Początek transmisji zaplanowano przed pierwszym gwizdkiem o godzinie 20:45.
Mecz ten, podobnie jak pozostałe hity Ligi Narodów, możesz obejrzeć na platformie streamingowej Polsat Box Go. Załóż konto u bukmachera STS z kodem GOALGO, spełnij warunki promocji, a otrzymasz voucher na trzy miesiące za darmo do Polsat Box Go.
Anglia – Hiszpania: transmisja online
Spotkanie Anglia – Hiszpania będzie można również obejrzeć w internecie. Transmisja będzie dostępna za pośrednictwem platform streamingowych związanych z nadawcami meczu. TVP Sport pokazuje spotkanie także w swoim serwisie internetowym.
Transmisja meczu Anglia – Hiszpania będzie dostępna w TV na antenie Polsat Sport 3 i TVP SPort oraz w internecie dzięki usłudze Polsat Box Go.
Mecz Anglia – Hiszpania odbędzie się w sobotę, 26 września 2026 roku. Początek spotkania pierwszej kolejki fazy zasadniczej Ligi Narodów zaplanowano na godzinę 20:45.
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