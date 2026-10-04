Włochy mogą stracić prawo do organizacji Euro 2032. Jak informuje "La Gazzetta dello Sport", UEFA sprzeciwia się politycznej ingerencji w działania włoskiej federacji.

fot. Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Ceferin

UEFA ostrzega Włochy

Włochy znalazły się w centrum sporu po zamieszaniu wokół wyboru Giovanniego Malago na prezydenta Włoskiej Federacji Piłkarskiej. Jeśli jego wybór zostanie zakwestionowany, UEFA nie powinna sprzeciwiać się przeprowadzeniu nowych wyborów. Problemem byłoby natomiast powołanie komisarza politycznego.

„La Gazzetta dello Sport” przekazuje, że Aleksander Ceferin miał jasno zasygnalizować, że polityczna interwencja we Włoską Federację Piłkarską może mieć bardzo poważne konsekwencje. W skrajnym scenariuszu Włochy mogłyby stracić organizację Euro 2032, podobnie jak wcześniej stało się to w przypadku Grecji.

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Sytuacja jest tym bardziej interesująca, że relacje Ceferina z Malago nie należą do najlepszych. Według włoskiego dziennika szef UEFA miał preferować pozostanie Gabriele Graviny na stanowisku. Jednocześnie brak jest, jak wskazuje „La Gazzetta dello Sport”, wyraźnych powodów administracyjnych uzasadniających polityczne przejęcie kontroli nad federacją.

Stawką jest nie tylko samo Euro 2032. Utrata turnieju mogłaby osłabić presję na modernizację włoskich stadionów, które wciąż odstają od standardów obowiązujących w wielu europejskich krajach. We wtorek zarząd Włoskiego Narodowego Komitetu Olimpijskiego ma zdecydować o dalszym kierunku sprawy.

Gospodarzami Euro 2032 mają być Włochy i Turcja. Ostateczny wybór gospodarzy turnieju miał miejsce 10 października 2023 w Nyonie.