Spalletti przemówił. Tak widzi swoją nową rolę w Juventusie

fot. FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti zachwycony Juventusem

Luciano Spalletti po pracy między innymi w Romie, Interze, Napoli i reprezentacji Włoch doskonale zna specyfikę różnych piłkarskich środowisk. Jego zdaniem Juventus wyróżnia się jednak na tle wszystkich poprzednich miejsc pracy. Ogólnie w Turynie najważniejsza jest bowiem wyjątkowa kultura, która przez lata została zbudowana wokół klubu.

Szkoleniowiec podkreślił, że w Juventusie funkcjonuje określony „sposób Juventusu”. Nie chodzi wyłącznie o przywiązanie do barw, lecz także o ogromną dumę, emocje i poczucie odpowiedzialności. Spalletti zwrócił uwagę, że oczekiwania są tutaj szczególnie wysokie, ponieważ klub chce nieustannie przekraczać własne granice, zamiast skupiać się wyłącznie na rywalizacji z przeciwnikami.

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– To sama historia futbolu. Jest tu „sposób Juventusu”: to nie tylko emocjonalne wyznanie. To radość, duma i odpowiedzialność. Te uczucia nigdy mnie nie opuszczają. To wyjątkowa intensywność, mieszanka przesadnego smutku i wszechogarniającej radości – powiedział trener cytowany przez „Tuttosport”.

Spalletti nie ukrywa również, że objęcie Juventusu traktuje jako wyjątkowy moment w swojej karierze. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z ciężaru oczekiwań, jaki wiąże się z prowadzeniem jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów. – Co to znaczy być trenerem Juventusu? To coś wspaniałego. Robienie tego, co się kocha, to wolność, a bycie szczęśliwym z tego powodu to miłość. Oczywiście, ciąży na nas ogromna odpowiedzialność – podsumował Włoch.

Ekipa z Allianz Stadium po reprezentacyjnej przerwie wróci do gry 11 października. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Cagliario Calcio w Serie A.