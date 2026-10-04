Spalletti przemówił. Tak widzi swoją nową rolę w Juventusie

19:48, 4. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Tuttosport

Luciano Spalletti opowiedział o wyjątkowej specyfice pracy w Juventusie. Trener Bianconerich w rozmowie cytowanej przez "Tuttosport" podkreślił ogromną odpowiedzialność klubu.

Luciano Spalletti
Obserwuj nas w
fot. FCI Photo Press Agency / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti zachwycony Juventusem

Luciano Spalletti po pracy między innymi w Romie, Interze, Napoli i reprezentacji Włoch doskonale zna specyfikę różnych piłkarskich środowisk. Jego zdaniem Juventus wyróżnia się jednak na tle wszystkich poprzednich miejsc pracy. Ogólnie w Turynie najważniejsza jest bowiem wyjątkowa kultura, która przez lata została zbudowana wokół klubu.

Szkoleniowiec podkreślił, że w Juventusie funkcjonuje określony „sposób Juventusu”. Nie chodzi wyłącznie o przywiązanie do barw, lecz także o ogromną dumę, emocje i poczucie odpowiedzialności. Spalletti zwrócił uwagę, że oczekiwania są tutaj szczególnie wysokie, ponieważ klub chce nieustannie przekraczać własne granice, zamiast skupiać się wyłącznie na rywalizacji z przeciwnikami.

Promocja: 400 zł za wygraną Hiszpanii w meczu z Czechami. Sprawdź ofertę Superbet!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– To sama historia futbolu. Jest tu „sposób Juventusu”: to nie tylko emocjonalne wyznanie. To radość, duma i odpowiedzialność. Te uczucia nigdy mnie nie opuszczają. To wyjątkowa intensywność, mieszanka przesadnego smutku i wszechogarniającej radości – powiedział trener cytowany przez „Tuttosport”.

Spalletti nie ukrywa również, że objęcie Juventusu traktuje jako wyjątkowy moment w swojej karierze. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z ciężaru oczekiwań, jaki wiąże się z prowadzeniem jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów. – Co to znaczy być trenerem Juventusu? To coś wspaniałego. Robienie tego, co się kocha, to wolność, a bycie szczęśliwym z tego powodu to miłość. Oczywiście, ciąży na nas ogromna odpowiedzialność – podsumował Włoch.

Ekipa z Allianz Stadium po reprezentacyjnej przerwie wróci do gry 11 października. Zmierzy się wówczas w roli gościa z Cagliario Calcio w Serie A.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości