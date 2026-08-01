Atletico Madryt zarzuciło sieć na argentyńskiego gwiazdora

Cristian Romero dąży do opuszczenia Tottenhamu Hotspur w letnim okienku transferowym. Jak podaje Ekrem Konur, argentyński stoper może wylądować w Atletico Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Cristian Romero łączony z Atletico Madryt

Cristian Romero planuje opuścić Tottenham Hotspur podczas trwającego letniego okienka transferowego. 28-letni środkowy obrońca chce spróbować nowego wyzwania i liczy na zmianę otoczenia przed startem kolejnego sezonu. Agenci doświadczonego defensora pracują już nad znalezieniem mu nowego klubu, dlatego jego odejście z Londynu wydaje się coraz bardziej prawdopodobne.

W ostatnich tygodniach Argentyńczyk był łączony z Interem Mediolan, jednak włoski gigant może zostać uprzedzony przez Atletico Madryt. Jak informuje Ekrem Konur, potentat ze stolicy Hiszpanii również wykazuje poważne zainteresowanie Cristianem Romero. Trener ekipy Los Rojiblancos – Diego Simeone – wysoko ceni swojego rodaka i widziałby go jako lidera defensywy swojej drużyny.

Rozchwytywany stoper reprezentuje Tottenham od sierpnia 2021 roku, kiedy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atalanty Bergamo za około 52 miliony euro. Do tej pory rozegrał 156 spotkań, zdobył 13 bramek i zanotował 7 asyst w koszulce zespołu Kogutów. Kontrakt 58-krotnego reprezentanta Argentyny obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, a jego wartość rynkowa wynosi mniej więcej 50 milionów euro.