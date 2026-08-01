Real Madryt w szoku. Wielki transfer może upaść

Real Madryt był przekonany, że Yan Diomande niebawem dołączy do zespołu. Okazuje się jednak, że wielki transfer może upaść. Florian Plettenberg przekazał, że Lipsk nie odpowiedział na ofertę, a negocjacje utknęły w martwym punkcie.

Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Lipsk nie odpowiedział na ofertę Realu Madryt ws. transferu Diomande

Real Madryt przeprowadził pięć transferów, ale to jeszcze nie koniec. W ostatnich dniach jest głośno na temat Yana Diomande, który według niektórych źródeł dogadał się z klubem ws. warunków kontraktu. Do sfinalizowania transakcji pozostała jedynie zgoda RB Lipsk. Co ciekawe, obie drużyny prowadziły negocjacje, ale w pewnym momencie kontakt się urwał.

Z informacji Floriana Plettenberga, czyli jednego z najbardziej rzetelnych dziennikarzy wynika, że Lipsk nie odpowiedział na ostatnią ofertę Królewskich. Rozmowy utknęły w martwym punkcie, co wprawiło Real Madryt w zdziwienie, ponieważ liczyli na szybki transfer.

Na ten moment sytuacja wygląda tak, że Diomande jest uwzględniany przez RB Lipsk w kadrze na zgrupowanie w Austrii. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z Los Blancos w najbliższych dniach, piłkarz do nowego sezonu będzie przygotowywał się z obecnym klubem. Skrzydłowy naciska na obecnego pracodawcę, ponieważ chce przenieść się do Hiszpanii, ale nie wiadomo, czy przyniesie to jakiś skutek.

Mourinho i spółka rozpoczną sezon w drugiej połowie sierpnia. Już 22 sierpnia zmierzą się z Espanyolem w ramach 1. kolejki La Liga. Zanim do tego dojdzie, zmierzą się towarzysko z Fiorentiną, Ferencvaroszem, Deportivo La Coruna i Schalke.