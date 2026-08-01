Flick zachwycony nowym piłkarzem Barcelony. Wskazał jego mocne strony

FC Barcelona zremisowała w sparingu z Birmingham (2:2). Pierwszy raz w barwach katalońskiegu klubu zagrał Karim Adeyemi. Zachwycony nowym piłkarzem jest Hansi Flick, który nie szczędził mu pochwał.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Adeyemi zadebiutował w Barcelonie. Flick zachwycony swoim rodakiem

FC Barcelona ma za sobą kolejny sparing przed startem nowego sezonu. Tym razem mistrz Hiszpanii zmierzył się z Birmingham, czyli drugoligowym klubem z Anglii. Spotkanie zakończyło się remisem (2:2), a w serii rzutów karnych lepsza była ekipa z Championship.

Katalończycy zagrali mieszanym składem, łącząc zawodników z pierwszego zespołu z juniorami. Na boisku oglądaliśmy m.in. Wojciecha Szczęsnego, który rozegrał nieco ponad godzinę. Przez czterdzieści pięć minut fani mogli oglądać Karima Adeyemiego.

Reprezentant Niemiec to nowy nabytek FC Barcelony, który trafił do klubu w trakcie obecnego okna transferowego. Co prawda, jego występ nie był porywający, ale Hansi Flick wyraźnie jest zachwycony nowym piłkarzem. W pomeczowym wywiadzie ujawnił, że drzemie w nim ogromny potencjał. Uważa, że szybkość oraz umiejętność wykańczania akcji to jego największe atuty.

– Uważam, że Adeyemi ma znacznie większy potencjał, niż pokazał w dzisiejszym meczu. Potrafi znacznie lepiej wykorzystywać swoje atuty, ale to normalne, ponieważ trenuje z nami dopiero od tygodnia. Na treningach widzę Karima na zdecydowanie wyższym poziomie. Jego szybkość oraz umiejętność wykańczania akcji to jedne z jego największych atutów i cieszy mnie, że to widać – mówił Hansi Flick, cytowany przez profil Barca Universal.

W poprzednim sezonie Adeyemi rozegrał w barwach Borussii 39 meczów, w których strzelił 10 bramek i zaliczył 6 asyst.