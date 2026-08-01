Vinicius Junior nie chce podpisać kontraktu z Realem. Oto powód

Vinicius Junior ma ważny kontrakt z Realem Madryt do czerwca przyszłego roku. Trwające negocjacje ani trochę nie zbliżają się do porozumienia. Według serwisu Ge Globo klub zaoferował mu niższy bonus, dlatego piłkarz nie chce zgodzić się na ofertę nowej umowy.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Real Madryt i Vinicius negocjują nowy kontrakt. Bonus kością niezgody

Real Madryt walczy z czasem, aby zatrzymać Viniciusa Juniora. Obecny kontrakt piłkarza obowiązuje jedynie do końca czerwca przyszłego roku. Jeśli do grudnia obie strony nie osiągną porozumienia, Brazylijczyk będzie mógł w styczniu negocjować z dowolnym klubem. Rozmowy w sprawie nowej umowy trwają od wielu miesięcy, ale żadna ze stron nie chce odpuścić.

Otoczenie piłkarza upiera się, że powinien być najlepiej opłacanym graczem w zespole. Z kolei Królewscy nie chcą oferować mu aż tak dużych pieniędzy, jakie inkasuje Kylian Mbappe. O ile w kwestii podstawowej pensji potrafili dojść do porozumienia, tak pojawił się inny problem również związany z finansami. Według serwisu Ge Globo chodzi o premię za podpisanie kontraktu.

Vinicius Junior oczekuje bonusu podobnego do tego, jaki otrzymują wolni agenci. Real Madryt zupełnie się z tym nie zgadza, twierdząc, że premia za podpis powinna być dużo mniejsza. Agenci 26-latka odpowiedzieli na zarzuty klubu, twierdząc, że ich żądania są zdecydowanie niższe od tego, co klub zapłaciłby za ewentualnego następcę skrzydłowego.

Warto dodać, że w sagę dot. przyszłości Viniciusa Juniora włączył się jeszcze Arsenal. Kanonierzy marzą o pozyskaniu zawodnika i są gotowi wejść do akcji jeszcze w obecnym oknie transferowym. Innym scenariuszem jest złożenie oferty, gdy będzie do wzięcia za darmo.