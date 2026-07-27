Inter dogadał się z gwiazdą i szykuje ofertę dla Tottenhamu

Inter skupił się na pozyskaniu Cristiana Romero i chce doprowadzić transfer do finalizacji w najbliższym czasie. Mediolańczycy mają już zgodę zawodnika, a teraz przygotowują ofertę dla Tottenhamu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Romero coraz bliżej transferu do Interu

Cristian Romero stał się głównym celem Interu w letnim oknie transferowym. Włoski klub uznał reprezentanta Argentyny za idealnego kandydata do wzmocnienia środka defensywy w zespole prowadzonym przez Cristiana Chivu. Według „Calciomercato” Nerazzurri odbyli już spotkanie z agentem piłkarza Ciro Palermo i otrzymali sygnał, że sam zawodnik jest zainteresowany przeprowadzką do Mediolanu.

Inter odłożył na bok poszukiwania nowego prawego wahadłowego po odejściu Denzela Dumfriesa do Realu Madryt. Niepowodzenia w sprawie Marco Palestry oraz Anana Khalailiego sprawiły, że klub skoncentrował wszystkie siły na sprowadzeniu środkowego obrońcy. Romero ma kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2029 roku, a Londyńczycy wyceniają go na 50 milionów euro. W Mediolanie liczą jednak, że ostateczna kwota będzie niższa.

Na korzyść Interu może działać napięta sytuacja między Romero a Tottenhamem. Obrońca od dłuższego czasu ma pozostawać w konflikcie z klubem, a dodatkowym sygnałem były słowa trenera Roberto De Zerbiego. – Nie chcę pracować z piłkarzami, którzy nie mają ochoty zostać – stwierdził szkoleniowiec Spurs. Tottenham zabezpieczył się już także transferami Jana Paula van Hecke oraz Marco Senesiego, wzmacniając środek defensywy.

Według „La Gazzetta dello Sport” prezes Interu Beppe Marotta zamierza zwrócić się do właścicieli z Oaktree o zgodę na inwestycję wynoszącą około 40 milionów euro. Taka kwota ma stanowić podstawę oferty za Argentyńczyka. Inter chce uniknąć skomplikowanych formuł z wypożyczeniem i liczy na transfer definitywny. Klub musi jednak uważać na konkurencję, ponieważ sytuację Romero obserwują również Barcelona oraz Arsenal.