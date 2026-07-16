Ezri Konsa zastąpi Lisandro Martineza w Manchesterze United?
Manchester United jest w trakcie budowy składu na kolejny sezon. Dotychczas angielski gigant dopiął trzy wzmocnienie. Na tym jednak się nie skończy. Władze z Old Trafford zaczęły rozglądać się za następcą Lisandro Martineza. Argentyńczyk może bowiem wzmocnić Atletico Madryt. Serwis „CaughtOffside” donosi, że Czerwone Diabły wybrały bardzo ciekawą opcję, ponieważ Ezri Konsa z Aston Villi przyszedłby na zastępstwo mistrza świata.
Transfer reprezentanta Anglii nie jest jednak przesądzony. Najpierw Manchester United musiałby sprzedać Lisandro Martineza, a wcale nie jest to przesądzone. Tak naprawdę wątpliwe się wydaje, że argentyński defensor wyląduje tego lata w Atletico Madryt. A władze z Old Trafford dopiero po jego odejściu ruszą po obrońcę The Villans.
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Ezri Konsa jest wszechstronnym defensorem. Anglik może grać zarówno na prawej stronie obrony, jak i w jej środku. Uniwersalność jest ogromnym atutem gracza Aston Villi. Nieprzypadkowo Manchester United zaczął spoglądać w jego kierunku. Reprezentant Dumnych Synów Albionu jest czołowym graczem na swojej pozycji w całej Premier League.
Dotychczas Ezri Konsa rozegrał 286 spotkań w koszulce Aston Villi. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył cztery asysty.