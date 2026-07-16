Manchester United już wie, kto wejdzie w buty Martineza! Hit na horyzoncie

20:59, 16. lipca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  CaughtOffside

Manchester United tego lata może pozbyć się Lisandro Martineza. Jak się okazuje, Czerwone Diabły wytypowały już następcę Argentyńczyka. Na ich radarze znajduje się Ezri Konsa z Aston Villi - donosi "CaughtOffside".

Lisandro Martinez
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News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Lisandro Martinez

Ezri Konsa zastąpi Lisandro Martineza w Manchesterze United?

Manchester United jest w trakcie budowy składu na kolejny sezon. Dotychczas angielski gigant dopiął trzy wzmocnienie. Na tym jednak się nie skończy. Władze z Old Trafford zaczęły rozglądać się za następcą Lisandro Martineza. Argentyńczyk może bowiem wzmocnić Atletico Madryt. Serwis „CaughtOffside” donosi, że Czerwone Diabły wybrały bardzo ciekawą opcję, ponieważ Ezri Konsa z Aston Villi przyszedłby na zastępstwo mistrza świata.

Transfer reprezentanta Anglii nie jest jednak przesądzony. Najpierw Manchester United musiałby sprzedać Lisandro Martineza, a wcale nie jest to przesądzone. Tak naprawdę wątpliwe się wydaje, że argentyński defensor wyląduje tego lata w Atletico Madryt. A władze z Old Trafford dopiero po jego odejściu ruszą po obrońcę The Villans.

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Ezri Konsa jest wszechstronnym defensorem. Anglik może grać zarówno na prawej stronie obrony, jak i w jej środku. Uniwersalność jest ogromnym atutem gracza Aston Villi. Nieprzypadkowo Manchester United zaczął spoglądać w jego kierunku. Reprezentant Dumnych Synów Albionu jest czołowym graczem na swojej pozycji w całej Premier League.

Dotychczas Ezri Konsa rozegrał 286 spotkań w koszulce Aston Villi. Defensor zdołał zgromadzić na swoim koncie 12 trafień, a także zaliczył cztery asysty.

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