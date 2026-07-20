Manchester City może wkrótce wykonać spektakularny ruch na rynku transferowym. Na celowniku mistrzów Anglii znalazł się jeden z kluczowych piłkarzy Barcelony.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri i Fermin Lopez

Manchester City chce Fermina Lopeza

Manchester City ma przygotowywać ofertę opiewającą na 170 milionów euro za Fermina Lopeza. Jak informuje Fichajes.net, hiszpański pomocnik jest jednym z głównych celów transferowych Enzo Mareski.

Trener angielskiego klubu bardzo ceni zawodnika Barcelony za jego umiejętności w grze ofensywnej. W Manchesterze City uważają, że Hiszpan mógłby stać się jedną z najważniejszych postaci nowego projektu.

Dodatkowym argumentem ma być obietnica kluczowej roli w zespole oraz lepszych warunków finansowych.

Barcelona nie chce sprzedawać, ale oferta byłaby ogromna

Barcelona nie planuje rozstawać się z Ferminem, który ma ważny kontrakt do czerwca 2031 roku i jest postrzegany jako ważny element drużyny również w kolejnych latach.

Jednocześnie oferta na poziomie 170 milionów euro mogłaby postawić władze klubu przed bardzo trudną decyzją. Tak duży wpływ do klubowej kasy poprawiłby sytuację finansową Barcelony, zwiększył możliwości dotyczące limitu płac i pozwolił sfinansować kolejne transfery.

Na razie nie ma jednak informacji o rozpoczęciu oficjalnych negocjacji ani o zgodzie samego zawodnika na zmianę klubu. Doniesienia należy więc traktować jako spekulacje transferowe.