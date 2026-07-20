FC Barcelona zamyka ważny transfer. Najbliższe dni mogą być kluczowe

FC Barcelona jest o krok od potwierdzenia jednego z głośniejszych transferów tego lata. Karim Adeyemi ma zostać wkrótce oficjalnie zaprezentowany jako nowy piłkarz Blaugrany.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Nagłe opóźnienie wzbudziło pytania. Barcelona ma jednak jasny plan

FC Barcelona dopina ostatnie formalności związane z pozyskaniem Karima Adeyemiego. Według najnowszych informacji przekazanych przez „Diario Sport” oficjalny komunikat w sprawie transferu niemieckiego piłkarza może zostać opublikowany już we wtorek lub środę.

Co prawda sam ruch jest praktycznie przesądzony, ale kibice giganta La Liga musieli uzbroić się w cierpliwość. Adeyemi pojawił się w Barcelonie już w ubiegłym tygodniu i przeszedł niezbędne badania medyczne. Mimo to ogłoszenie transferu nie nastąpiło od razu, co wywołało wiele spekulacji w mediach społecznościowych oraz wśród sympatyków Blaugrany.

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Według medialnych wieści, opóźnienie nie miało związku z samym zawodnikiem ani warunkami umowy. Powodem była nieobecność najważniejszych osób zarządzających klubem. Prezydent Joan Laporta oraz dyrektor sportowy Deco przebywali w Stanach Zjednoczonych, gdzie obserwowali finał mistrzostw świata pomiędzy Argentyną a Hiszpanią.

Po powrocie władz klubu Barcelona błyskawicznie sfinalizuje transfer. Wszystko wskazuje na to, że oficjalna prezentacja zawodnika jest już tylko kwestią czasu. Hiszpańska prasa już wcześniej podała, że Barcelona osiągnęła pełne porozumienie z Borussią Dortmund. Wartość operacji ma wynieść 22 miliony euro kwoty podstawowej, a dodatkowe bonusy mogą podnieść ostateczny koszt transferu o kolejne dziewięć milionów euro.

Dla klubu z Camp Nou będzie to ważne wzmocnienie ofensywy przed nowym sezonem. Adeyemi od lat uchodzi za jednego z najbardziej dynamicznych niemieckich piłkarzy młodego pokolenia. Jego szybkość i wszechstronność mają dać trenerowi kolejne rozwiązania w ataku.