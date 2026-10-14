Alvarez wybrał nowego agenta. Ma świetne relację z Barceloną

Julian Alvarez zmienił agenta, po tym jak nie udało mu się odejść z Atletico Madryt. Mundo Deportivo informuje, że wybór padł na Pablo Borquero. Ma on świetne relacje z FC Barceloną.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Nadzorował transfer Rodriego do Barcelony. Został agentem Alvareza

Julian Alvarez podczas Mistrzostw Świata publicznie zadeklarował, że chce odejść z Atletico Madryt i przenieść się do FC Barcelony. Jego wypowiedź wywołała duże poruszenie wśród kibiców, którzy nie byli z tego powodu zadowoleni. Co więcej, dali mu do zrozumienia, że nie jest już mile widziany w klubie. Stało się jednak tak, że Argentyńczyk został na Metropolitano, ponieważ Los Colchoneros wykluczyli możliwość sprzedaży go Blaugranie.

Za fiasko transferowe zawodnik obarczył winą swojego agenta – Fernando Hidalgo. W efekcie doszło między nimi do zakończenia współpracy. Mistrz świata z 2022 roku szukał nowego agenta. Media spekulowały, że zostanie nim Javier Pastore, a więc były piłkarz m.in. AS Romy i Paris Saint-Germain.

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Ostatecznie wybór padł na kogoś innego. Mundo Deportivo informuje, że Alvarez wybrał agenta, a będzie nim Pablo Borquero. To znana postać w świecie piłki. W minione lato właśnie on nadzorował transfer Rodriego do FC Barcelony. Źródło zaznacza, że ma świetne relacje z zarządem Katalończyków.

Taki obrót wydarzeń może sugerować, że Alvarez nie porzucił marzeń o grze w barwach Dumy Katalonii. Niewykluczone, że w styczniu, a najpóźniej latem przyszłego roku raz jeszcze będziemy świadkami sagi transferowej dot. przeprowadzki na Spotify Camp Nou. W tym sezonie rozegrał do tej pory sześć meczów, ale nie strzelił ani jednego gola. Co więcej, tylko dwukrotnie wychodził w podstawowym składzie.