Manchester United ma dość. Piłkarze stanęli murem za Carrickiem

19:35, 14. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Roundtable.io

Man Utd ma dość zmian na ławce trenerskiej i chce dalszej współpracy z Michaelem Carrickiem. Według wieści Roundtable.io, piłkarze w pełni popierają trenera w swojej misji.

Michael Carrick
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fot. Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Manchester United ma problem

Man Utd przechodzi kolejny trudny okres, a brak zwycięstw w pięciu ostatnich spotkaniach wzbudził niepokój w klubowych gabinetach. Według informacji Roundtable.io zarząd przygląda się sytuacji drużyny, jednak przyszłość Michaela Carricka nie jest obecnie bezpośrednio zagrożona. Co istotne, nastroje w szatni mają różnić się od tych, które towarzyszą osobom zarządzającym klubem.

Piłkarze są bowiem niezadowoleni z działań władz, szczególnie w kontekście letniego okna transferowego. Zawodnicy mieli oczekiwać mocniejszych ruchów kadrowych, które pozwoliłyby drużynie skuteczniej rywalizować na najwyższym poziomie. Ich zdaniem klub nie wykorzystał odpowiednio okazji do wzmocnienia zespołu.

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Napięcia nasiliły się po porażce z Atletico Madryt (0:2). Lisandro Martinez nie ukrywał wówczas rozczarowania kierunkiem obranym przez władze i strategią transferową. Argentyński obrońca zaznaczył publicznie, że piłkarze „oczekują więcej od góry”, co dodatkowo zwróciło uwagę na relacje między szatnią a zarządem.

Jednocześnie zawodnicy mają być zmęczeni częstymi zmianami na stanowisku menedżera. W ostatnim czasie z Manchesterem United pożegnali się Erik ten Hag oraz Ruben Amorim. Według przywołanych wieści drużyna nie chce kolejnej rewolucji i nadal wspiera Carricka. Pozostaje jednak pytanie, czy szkoleniowiec zdoła poprawić wyniki i utrzymać zaufanie władz klubu.

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