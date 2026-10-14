Wisła Kraków chciała jego powrotu. Odmówił bez zastanowienia

10:10, 14. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Foot Truck

Wisła Kraków w sezonie 2021/2022 spadła z Ekstraklasy. Bezpośrednio po spadku chcieli sprowadzić z powrotem Krzysztofa Mączyńskiego. Były reprezentant Polski ujawnił na kanale Foot Truck, że odrzucił propozycję.

Piłkarze Wisły Kraków
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BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Mączyński odrzucił możliwość powrotu do Wisły w 2022 roku

Wisła Kraków po czterech latach tułaczki po Betclic 1. Lidze w końcu wróciła na najwyższy poziom rozgrywkowy w Polsce. Z Ekstraklasy spadli w sezonie 2021/2022. Bezpośrednio po fatalnym w skutkach sezonie chcieli sprowadzić do klubu byłego reprezentanta Polski. Na kanale Foot Truck opowiedział o tym Krzysztof Mączyński. Co ciekawe, piłkarz grał w barwach Białej Gwiazdy dwukrotnie w latach 2006-2011 i 2015-2017.

Spadli z ligi i tydzień później dostałem telefon. Wiesz, jak odczułem wtedy tą ofertę? Odbijmy piłeczkę od problemu, że spadliśmy z ligi, bo wróci ten, weźmiemy go i przerzucimy cały ciężar na niego. Tak to odebrałem – przyznał Krzysztof Mączyński na kanale Foot Truck.

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Temat od razu został zamknięty. Od razu było nie i koniec. Bez dyskusji – dodał.

Mączyński jako piłkarz Wisły Kraków rozegrał 72 spotkania, w których strzelił 4 bramki i zaliczył 8 asyst. Na swoim koncie ma jedno mistrzostwo Polski z krakowskim klubem. Był także związany m.in. z Legią Warszawa, Górnikiem Zabrze czy chińskim GZ Renhe.

Zimą 2023 roku 31-krotny reprezentant Polski postanowił zakończyć karierę. Jego ostatnim klubem był Śląsk Wrocław. Z Biało-Czerwonymi grał na Mistrzostwach Europy 2016, gdzie dotarliśmy do ćwierćfinału. Był podstawowym zawodnikiem w kadrze Adama Nawałki.

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