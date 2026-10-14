Wisła Kraków negocjuje. Pięciu graczy blisko nowego kontraktu

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Duda, Bozić, Ertlthaler, Pławiński i Kutwa zostaną w Wiśle Kraków

Wisła Kraków bardzo dobrze radzi sobie po awansie do Ekstraklasy. Na ten moment podopieczni Mariusza Jopa zajmują wysokie 6. miejsce w tabeli. W meczach domowych nie ma się do czego przyczepić, ponieważ Biała Gwiazda wygrała komplet pięciu spotkań. Gorzej prezentują się na wyjazdach, gdzie odnieśli tylko dwa remisy i trzy razy przegrali. W delegacjach są jedną z najgorszych drużyn w lidze.

Po udanym letnim oknie transferowym przyszedł czas na budowę kadry pierwszego zespołu na kolejne lata. Nie tak dawno kontrakt przedłużył Jakub Krzyżanowski, a więc jeden z najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy. Jak informuje serwis Meczyki.pl, w kolejce czeka pięciu kolejnych gracz.

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Aktualnie trwają zaawansowane negocjacje, a piłkarze wyrazili chęć pozostania w klubie. Źródło informuje, że wspomnianymi zawodnikami są: Kacper Duda, Marko Bozić, Oliwier Pławiński, Julis Ertlthaler oraz Mariusz Kutwa. Rozmowy są na finiszu, więc wkrótce można się spodziewać oficjalnych informacji.

W miniony weekend Biała Gwiazda przegrała z Legią Warszawa (0:2). W najbliższym czasie Wisła zagra z Widzewem Łódź, Rakowem Częstochowa, Lechem Poznań i Cracovią. Po derbach Krakowa czeka ich kolejna przerwa na kadrę. Po niej wznowią rozgrywki ligowe 21 listopada meczem z Radomiakiem.