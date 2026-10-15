Mecz Igi Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (15.10.2026)

Iga Świątek kontynuuje rywalizację o triumf w turnieju WTA Wuhan. W 1/8 finału najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Ashlyn Krueger. Sprawdź, gdzie oglądać mecz Świątek w TV i online oraz o której godzinie rozpocznie się spotkanie.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Kiedy gra Świątek?

Mecz Ashlyn Krueger – Iga Świątek odbędzie się w czwartek, 15 października 2026 roku. Spotkanie 1/8 finału turnieju WTA Wuhan rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 13:30 czasu polskiego.

Świątek zajmuje 7. miejsce w rankingu WTA, natomiast Krueger plasuje się na 68. pozycji. Polka jest więc zdecydowanie wyżej sklasyfikowaną zawodniczką i przystąpi do spotkania jako faworytka. Stawką pojedynku będzie awans do ćwierćfinału turnieju w Wuhan.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja w TV

Transmisja meczu Igi Świątek na żywo będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Początek spotkania Świątek – Krueger zaplanowano na godzinę 13:30.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Mecz Igi Świątek online będzie można oglądać na platformie Canal+ Online. Transmisja spotkania będzie również dostępna w internecie za pośrednictwem Superbet TV. Dostęp do transmisji za darmo uzyskasz, zakładając konto u bukmachera Superbet z kodem GOAL.

Gdzie oglądać dzisiejszy mecz Igi Świątek? Mecz Ashlyn Krueger – Iga Świątek będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Sport 2. Transmisja online będzie dostępna w Canal+ Online oraz Superbet TV. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Mecz Świątek z Ashlyn Krueger w 1/8 finału WTA Wuhan rozpocznie się w czwartek, 15 października 2026 roku o godzinie 13:30 czasu polskiego.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie