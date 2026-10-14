Real Madryt czeka na Haalanda. Od tego zależy transfer

Erling Haaland jest uważnie obserwowany przez Real Madryt. Z doniesień El Mundo wynika, że jeśli Manchester City zostanie ukarany, Los Blancos ruszą po napastnika. Florentino Perez ma doskonałe relacje z agentami piłkarza.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Man City czeka na wyrok. Real Madryt gotowy ściągnąć Haalanda

Erling Haaland to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Do niedawna wydawało się, że w najbliższych latach jego odejście z Man City będzie niemożliwe. Przede wszystkim z powodu bardzo długiego kontraktu. Nieco ponad półtora roku temu zdecydował się na niecodzienny ruch, przedłużając kontrakt z angielskim gigantem aż do czerwca 2034 roku. Co więcej, w umowie podobno nie ma zapisanej kwoty odstępnego.

Niemniej jednak sytuacja uległa zmianie. Stało się tak za sprawą wyroku, jaki otrzymał klub. Manchester City został uznany za winnego 114 z 115 zarzutów dot. nieprawidłowości finansowych w Premier League. Obecnie włodarze z Etihad Stadium oczekują na wieści z ligi ws. dotkliwej kary.

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Sytuację w Manchesterze uważnie obserwuje Real Madryt. Ich celem pozostaje Erling Haaland, którym są zainteresowani od bardzo dawna. Z informacji El Mundo wynika, że jeśli angielski klub zostanie ukarany, czego konsekwencją będzie przesunięcie do Championship lub League Two, Los Blancos spróbują ściągnąć napastnika na Bernabeu. Jest to obecnie jedyna kwestia, od której zależy powodzenie transferu.

Hiszpańska prasa zwraca uwagę, że Real Madryt jest w uprzywilejowanej sytuacji. Na ich korzyść działa fakt, że Florentino Perez ma doskonałe relacje z agentami oraz rodziną Haalanda. Od lat pozostają z nimi w bezpośrednim kontakcie, licząc na to, że w przyszłości Norweg zagra w koszulce Królewskich.